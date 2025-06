President Donald Trump in een McLaren? Het gerucht dat de Amerikaanse president volgende week op het Circuit of the Americas (COTA) een testrit zou maken in een bolide van het Britse team ging op de zaterdag in Canada rond in de paddock. McLaren ontkent nu het bizarre bericht.

Het gerucht werd door het Franse Canal+ tijdens de derde vrije training in Montréal de wereld in geholpen. De Amerikaanse president zou of volgende week of tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in oktober in een raceauto van het McLaren-team stappen voor een aantal testrondes. Onzin, laat een woordvoerder van de Britse renstal nu weten. “Trump zal niet in onze auto rijden”, was de korte maar duidelijke verklaring van een McLaren-woordvoerder aan ESPN.

Bezoek aan McLaren-garage

De roddel komt niet helemaal uit de lucht vallen. Vorig jaar bezocht Trump nog de McLaren-garage tijdens de Grand Prix van Miami 2024. De president ontmoette toen onder meer CEO Zak Brown en coureur Lando Norris. De Brit behaalde datzelfde weekend zijn eerste Formule 1-overwinning, en Trump suggereerde toen dat zijn bezoek Norris geluk had gebracht. “Het was een grote eer om mijn vrienden van McLaren de grote Miami Formule 1-race te zien winnen”, zei Trump achteraf. “Dat was de auto die ik voorafgaand aan de race heb gezocht en goedgekeurd. Dat is wat we nodig hebben in ons land: winnen!”

Donald Trump bezocht vorig jaar tijdens de Grand Prix van Miami nog de McLaren-garage (Getty Images)

