Achter polesitter Max Verstappen jagen meerdere thuishelden op een overwinning tijdens de Britse GP. Waar Verstappen en Oscar Piastri straks de eerste startrij bezetten, volgen Lando Norris, George Russell en Lewis Hamilton in hun kielzog. De jongste Britse coureur, Haas-rookie Oliver Bearman, moet eveneens de achtervolging inzetten – maar dan vanaf de achttiende startplaats. Bearman kwalificeerde zich sterk, maar een kostbare crash leverde hem een gridstraf van tien plaatsen op.

Bearman beleefde een turbulente zaterdag op zijn thuiscircuit in Silverstone. De jonge Brit plaatste zijn Haas knap in Q3 en kwalificeerde zich uiteindelijk als achtste voor de GP van Groot-Brittannië. Toch start hij zondag vanuit het achterveld; de FIA legde hem een gridstraf van tien plaatsen op na een crash bij het inrijden van de pitstraat. Tegen het einde van de derde vrije training verloor Bearman – terwijl er nota bene met de rode vlag werd gezwaaid – de controle over zijn auto. Zijn Haas belandde in de muur bij het aanremmen voor de pitstraat.

Bearman stak na afloop de hand diep in eigen boezem. “We reden een heel langzame ronde onder de rode vlag, en toen we de pitstraat inreden met ijskoude banden en remmen, had ik daar geen rekening mee gehouden”, legde hij uit bij Sky Sports. “Dus ja, gewoon een domme fout. Toen ik remde, waren de banden gewoon te koud en verloor ik grip. Zo stom – ik baal er echt van. Ik wou dat ik het terug kon draaien, maar dat kan niet. Dus laten we ervan leren en hopen op een goede race.”

Meerdere incidenten

Het is al de tweede keer dit seizoen dat Bearman wordt bestraft voor een incident tijdens een rode vlag, na een soortgelijke overtreding in Monaco. De FIA verklaarde dat hij zich niet had gehouden aan de regels die bepalen dat coureurs langzaam moeten rijden tijdens een neutralisatie. Destijds kreeg hij eveneens een gridstraf van tien plaatsen en twee strafpunten op zijn racelicentie. Het incident in Silverstone leverde hem nog eens vier strafpunten op. Zijn totaal staat nu op acht.

LEES OOK: Startopstelling GP Groot-Brittannië: Britse jacht op Verstappen

De frustratie over de straf was extra zuur, omdat Bearman een ijzersterke kwalificatie reed. Zoals gezegd, was de Brit was een van de vier thuisrijders op Silverstone en wist hij het publiek op de banken te krijgen toen hij – net als zijn landgenoten – Q3 haalde. De Britse media vroegen hem of zijn goede kwalificatie de straf enigszins verzachtte. “Het is geen opluchting”, reageerde hij fel. “Ik ben nog steeds boos op mezelf en erg verdrietig. Het is heel erg balen, het is verschrikkelijk. Maar ik kan het alleen mezelf verwijten. Tegelijkertijd ben ik trots op het team. We hebben een upgrade meegenomen dit weekend, en die heeft duidelijk gewerkt.”

Ondanks de teleurstelling kijkt Bearman met enig optimisme vooruit naar de race. “Normaal zijn onze kwalificaties niet zo sterk als onze Grands Prix, dus als we nu al P8 halen, zegt dat veel”, besloot hij positief. “Hopelijk kunnen we dat omzetten in een sterke race.” Met de snelheid van de Haas en het thuispubliek achter zich hoopt Bearman op een inhaalrace op zondag. Uit het pitstraat-incident wil hij vooral lering trekken.

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.