Christian Horner beet zondagavond voor zijn doen fel van zich af, na kritische vragen over de situatie bij Red Bull en de achterblijvende prestaties. “Het zijn niet ineens idioten geworden die bij ons aan de auto’s werken”, aldus de teambaas, die zich normaal gesproken altijd juist heel terughoudend en diplomatiek uitlaat.

In Oostenrijk viel Max Verstappen zondag uit in de derde bocht, nadat hij ongelukkig werd geraakt door Mercedes-rookie Kimi Antonelli. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda haalde de finish wel, na een dramatische race, en werd als zestiende en laatste geklasseerd. In de WK-stand staat Verstappen nog altijd derde, maar het verschil in snelheid met de McLarens blijkt iedere race opnieuw enorm.

Na de GP van Oostenrijk, nota bene de thuisrace van Red Bull Racing, werd Horner bevraagd over de moeizame situatie binnen het team, onder andere over het eerdere vertrek van sleutelpersoneel. Zo trokken voor dit seizoen meesterontwerper Adrian Newey, hoofd ontwerper Rob Marshall en sportief directeur Jonathan Wheatley de deur achter zich dicht. Horner benadrukte vertrouwen te houden in het team dat nu aan de auto’s werkt.

‘Harder en slimmer werken’

“In de basis is dit nog steeds dezelfde groep mensen die achttien maanden geleden nog een auto ontwikkelden die op één na iedere Grand Prix won. Het zijn niet ineens idioten geworden. We moeten gewoon erkennen dat McLaren het momenteel fantastisch doet en daar verdienen ze de complimenten voor. Maar voor ons gaat het nu vooral om harder werken, slimmer werken en de komende races eens kijken wat er gebeurt”, aldus Horner.

“Ik geloof nog steeds dat we voldoende kwaliteit hebben binnen dit team, maar helaas zien we dat gewoon niet terug in de performance. We naderen het einde van de huidige reglementen en ik denk dat wij ook wel in het gedrang komen door de middelen die we op dit moment ter beschikking hebben.”

Titelprolongatie heeft ook Horner inmiddels wel uit zijn hoofd gezet. “Ik denk dat de buffer die zij dit seizoen hebben gewoon heel groot is, dus het (de strijd om de titel, red.) lijkt echt een tweemansrace te zijn.”

