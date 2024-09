Volgens oud-wereldkampioen Mika Häkkinen is de dominantie van Max Verstappen definitief voorbij. De Fin weet als geen ander wat een Formule 1-coureur nodig heeft om te slagen. Volgens hem heerst er op dit moment te veel onrust binnen Red Bull. Häkkinen spreekt van een ‘omslagpunt’ voor Verstappen, die het wereldkampioenschap niet langer kan domineren.

Namens Unibet neemt tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen het huidige Formule 1-seizoen onder de loep. Waar Max Verstappen aanvankelijk heer en meester was, stagneerde zijn heerschappij in de aanloop naar de zomerstop. Volgens Häkkinen zijn we getuige van een ‘omslagpunt’ voor Verstappen, en dat heeft alles te maken met de onrust binnen Red Bull. Als de rust niet snel wederkeert, is zijn seizoen gedoemd te mislukken.

‘Kan niet lang meer goed gaan’

“Verstappen is altijd super getalenteerd geweest,” benadrukt Häkkinen. “Dat zag je al in de opleidingsklassen; hij werkt ontzettend hard en heeft heel veel discipline en wilskracht. Maar om te presteren heb je een team nodig, en ik denk dat er op dat vlak een omslagpunt is geweest voor Verstappen.” Volgens de voormalig McLaren-coureur heeft dat te maken met de onrust binnen Red Bull.

“Hij (Verstappen, red.) worstelt met zijn discipline en zijn inzet, simpelweg omdat er in de achtergrond te veel gebeurt,” legde Häkkinen uit. “Noem het conflicten, noem het politieke spelletjes. Ik denk dat het niet lang meer goed kan blijven gaan. Een coureur moet altijd gefocust kunnen blijven op het racen – zolang het onrustig blijft binnen het team, worden Max’ prestaties negatief beïnvloed. En nu zien we ook dat de ontwikkeling van de Red Bull daaronder lijdt.”

