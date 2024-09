Sergio Pérez ziet hoe teamgenoot Max Verstappen nu met dezelfde problemen aan zijn RB20 kampt als waar de Mexicaan al langere tijd last van heeft. De Nederlander verbaasde zich in Monza over het ‘rare’ gedrag van de RB20 in de bochten, maar zijn teamgenoot komen deze worstelingen al langer bekend voor.

Hoewel het Oostenrijkse team al een tijdje in een prestatiedip zit, bereikte de problemen van Red Bull een nieuw dieptepunt tijdens de kwalificatie op Monza. Verstappen zat bijna zeven tienden achter polesitter Lando Norris, terwijl Perez nog eens 0,04 seconde achterstand op zijn teamgenoot had.

Volgens Verstappen kwam de slechtere kwalificatie doordat de RB20 “gewoon in geen enkele bocht te rijden was, dus dat is iets heel raars.” De Nederlander had “nog nooit zoiets meegemaakt”, maar zijn teamgenoot onthult dat hij al veel langer met precies deze problemen kampt.

“Ja, ik heb er al heel lang last van”, vertelt Pérez, tegenover PlanetF1. “Zoals ik al eerder zei, leken (de problemen, red.) me eerder in het jaar meer pijn te doen dan bij Max. Nu lijken ze ook bij Max te komen. Dus ik denk dat het iets is waar we op dit moment geen snelle oplossing voor hebben, maar hopelijk kunnen we op de korte termijn wat verbinding met de auto maken en dan zal het tempo een stuk beter zijn.”

Meerdere problemen

Wat zijn precies de problemen waar beide Red Bull-coureurs nu tegenaan lopen? Ook dat verklapt Pérez. “Op dit moment is de ontkoppeling in de balans waar we mee te maken hebben het grootste probleem”, aldus de Mexicaan. “We kunnen af en toe wat competitieve rondjes rijden, maar het is erg moeilijk om enige progressie te boeken.”

Daarnaast is ook het bandenmanagement is voor de renstal een hoofdpijndossier. “Ik ga sneller met de gebruikte band, ik zet de nieuwe band erop en alles voelt een stuk zwakker”, legt Pérez uit. “Dus, (er zijn, red.) een paar dingen die de halve seconde achterstand verklaren die we op dit moment hebben.”

