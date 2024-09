Het Italiaanse Grand Prix-weekend is slecht verlopen voor het team van Red Bull. Teambaas Christian Horner heeft onthuld dat het team kampt met een ernstig correlatieprobleem dat de prestaties van de RB20 heeft ondermijnd. Na een sterk begin van het seizoen, met vier overwinningen in de eerste vijf races, komen nu beide kampioenschappen in gevaar.

Problemen met de balans

Het probleem zit volgens Horner in de balans van de auto. “Je ziet dat we een disconnectie hebben in de balans die gewoon niet werkt. Zodra je in die situatie terecht komt, ben je harder voor de banden, compenseer je, verschuif je de balans, en los je het ene probleem op om vervolgens een ander probleem te creëren. Je eindigt in een vicieuze cirkel”, aldus Horner. “Met de snelheid die we in Monza hadden, zullen beide kampioenschappen in gevaar komen. We moeten de situatie heel snel omkeren.” Max Verstappen deelt deze zorgen; hij vindt het behouden van de constructeurstitel niet realistisch nu de voorsprong op McLaren is geslonken tot slechts acht punten.

Moeite met data van simulaties

Horner heeft erkend dat de RB20 op Monza’s lage downforce circuit de zwakke punten van de auto heeft blootgelegd. “Op andere circuits meer meer downforce kunnen we de balansproblemen grotendeels verbergen.” Het team heeft moeite om de data van simulaties te vertalen naar prestaties op het circuit. “Het probleem zit voor 100% in de balans. We hebben geen verbinding tussen de voor- en achterkant van de auto.”

Red Bull staat nu voor de uitdaging om deze discrepantie op te lossen. “Als je je simulaties niet kunt vertrouwen, moet je terug naar de gegevens van het circuit en eerdere ervaringen.” De komende races zijn cruciaal voor Red Bull om weer op het juiste spoor te komen en te voorkomen dat de kampioenschappen verder in gevaar komen.

