Het aanstaande vertrek van meesterontwerper Adrian Newey bij Red Bull laat nu al diepe sporen na bij het team van drievoudig wereldkampien Max Verstappen. Op de baan, maar ook ernaast. Nico Rosberg constateert dat het wegsijpelen van meer kennis bij Red Bull alles met Newey te maken heeft. “Iedereen heeft zoiets van ‘Als hij er niet meer is, ga ik misschien ergens anders een andere uitdaging aan.”

Max Verstappen eindigde zondag teleurstellend als zesde tijdens de Italiaanse Grand Prix in Monza, op 37 seconden van winnaar Charles Leclerc. Voor Verstappen was het alweer de zesde race op rij die hij niet wist te winnen; zijn leidende voorsprong in het wereldkampioenschap slinkt gestaag. Na afloop stelde hij dat de RB20 gaandeweg het seizoen is veranderd in ‘een monster van een auto‘.

Nico Rosberg denkt dat Red Bulls prestatiedip een gevolg is van het vertrek van Newey, die officieel pas in het voorjaar van 2025 vertrekt. Hij bemoeit zich echter nu al niet meer met de dagelijkse operatie van het F1-team. Red Bulls motorsportadvisxeur Helmut Marko erkende eerder al dat de afwezigheid van Newey flink wordt gevoeld.

‘Newey zou positieve invloed hebben gehad’

Rosberg: “Adrian Newey is misschien wel het grootste genie in de F1 dat we hebben gezien, dus ik weet zeker dat hij een positieve invloed zou hebben gehad op deze auto. Maar het is moeilijker zonder hem. Newey is een rolmodel en figuur waar iedereen naar opkijkt.”

De Duitse oud-wereldkampioen verwacht dat meer kennis de deur zal uitlopen bij Red Bull. “Nu Newey weggaat, versnelt dat ook de ‘brain drain’. Want iedereen heeft zoiets van: ‘Als hij er niet meer is, ga ik misschien ergens anders een andere uitdaging aan, want ik vond het leuk om met Adrian te werken.”

Beging augustus werd al bekend dat ook sportief directeur Jonathan Wheatley Red Bull zal verlaten. Hij wordt teambaas bij Audi.

Overigens verwacht Rosberg wel dat ‘Monza’ het dieptepunt zal blijken te zijn voor Red Bull. “Ik denk dat Red Bull de komende paar races wel weer terugkomt ‘in de mix’, want in Zandvoort waren ze nog steeds erg sterk en eindigde Max Verstappen als tweede. Maar bij Red Bull zijn ze de weg kwijt en ik weet niet zeker of ze het makkelijk kunnen omdraaien.”

Lees hier alles over de volgende GP van Azerbeidzjan in Baku

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!