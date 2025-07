Max Verstappen heeft zojuist voor het eerst gereageerd op het ontslag van Red Bull-teambaas Christian Horner. De viervoudig wereldkampioen plaatste een bericht via zijn eigen social media-kanalen, waarin hij Horner bedankte.

“Van mijn eerste race overwinning tot en met vier wereldtitels, we hebben samen ongelooflijke successen gedeeld. Memorabele races gewonnen en ontelbare records gebroken. Bedankt voor alles, Christian”, zo schrijft hij in een kort commentaar.



