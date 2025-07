Christian Horner en Red Bull Racing waren twintig jaar een succesvolle combinatie, met een imposante cijfers en statistieken tot gevolg. Met dank natuurlijk aan vele anderen, niet in de laatste plaats coureurs als Sebastian Vettel en Max Verstappen. Horner in cijfers, dat ziet er zo uit:

Wereltitels

8x wereldkampioen met coureurs:

Sebastian Vettel (4, 2010-2013)

Max Verstappen (4, 2021-2024)

6x wereldkampioen constructeurs:

2010-2013

2022

2023

Grand Prix-statistieken:

Overwinningen: 124

Pole position: 107

Podiumplaatsen: 287

Snelste ronden: 100

WK-punten en meer:

Constructeurspunten: 8009

Puntenrecord: 860 (2023)

Races op rij met punten: 77

Hoogste winstpercentage: 95,5 (21 van 22 races, 2023)

Beste seizoen van een coureur: 19 zeges (86,4 procent), Max Verstappen

Conclusie:

Christian Horner transformeerde Red Bull Racing van een beginnende renstal in 2005 naar een Formule‑1-grootmacht, het leidde tot fraaie cijfers en statistieken In totaal waren er onder zijn bewind 124 GP-zeges en 287 podiumplaatsen, goed voor een tweede plaats aller tijden qua punten van teams. Het succes was ongekend in de periodes 2010–2013 en 2021–2024. Ook de consistentie – met 77 races op rij met punten – onderstreept dat succes.

Ondanks de goede cijfers en statistieken eindigt de tijd van Horner bij Red Bull met sportieve terugval in 2025 (4e plek, 743 punten), interne turbulentie en persoonlijke controverses. Zijn vertrek markeert dus niet alleen het einde van een succesvol hoofdstuk, maar ook het begin van een nieuwe fase voor het team.

