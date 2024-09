Komt Red Bulls vormdip door het vertrek van Britse topontwerper Adrian Newey? Adviseur Helmut Marko denkt niet dat de Brit zo’n groot gat heeft achterlaten bij de renstal. Toch geeft Marko wel eerlijk toe dat de “ervaring en kennis” van Newey zeker wordt gemist in de strijd met McLaren.

Newey vertrekt pas in 2025 officieel bij de Oostenrijkse renstal, maar Red Bull lijkt nu al zijn afwezigheid te voelen. Volgens adviseur Marko had Newey zeker kunnen helpen om de opmars van McLaren te stoppen. “Het is waar dat zijn ervaring en kennis zeker hadden kunnen helpen in deze situatie”, vertelt de Oostenrijker, aan Sky Sports Deutschland.

Red Bull begon 2024 nog met een comfortabele voorsprong op de rest van het veld, maar daar is halverwege het seizoen niet veel meer van over. Vooral McLaren loopt op de wereldkampioen in, terwijl het team uit Milton Keynes zelf moeite heeft met de doorontwikkeling van de RB20.

De vormdip bij de renstal valt samen met het aangekondigde vertrek van Newey, maar volgens Marko is de afwezigheid van de topontwerper niet de oorzaak. “Newey is niet langer volledig betrokken bij het proces”, aldus Marko. “Dat is een factor waar we naar moeten kijken, maar we hebben een brede basis.”

Glas nog halfvol?

McLaren komt ondertussen dichter bij Red Bull in beide kampioenschappen. Het Britse team kan in Monza een volgende slag slaan, doordat beide coureurs vanaf de eerste rij aan de race beginnen. Toch ziet Marko het nog niet helemaal somber in. De adviseur denkt namelijk niet dat de McLarens vanaf de eerste startrij makkelijk “wegrijden, tenzij ze een geweldig slipstream krijgen en niet tegen elkaar vechten. Maar niet alles is verloren, tenzij we hetzelfde presteren in de race (als de kwalificatie, red.), dan ziet het er slecht uit.”

