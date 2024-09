Is de flexibele voorvleugel de sleutel tot het succes van McLaren? Red Bull-adviseur Helmut Marko wil in ieder geval dat de FIA dit onderdeel op de MCL38, samen met de voorvleugels van de Mercedessen, onder de loep neemt. De Oostenrijker doet deze uitspraken na Red Bulls teleurstellende kwalificatiesessie in Monza.

Mercedes introduceerde de zogenoemde flexi-wing al in 2022, maar lijkt dit jaar pas echt profijt van de flexibele voorvleugel te hebben. De Duitse renstal pakte in het 2024-seizoen al drie keer de overwinning. Ook McLaren gebruikt deze flexi-wing op de MCL38, en boekt er veel succes mee. Het Britse team loopt namelijk aardig in op wereldkampioen Red Bull in het constructeurskampioenschap, en heeft het verschil zelfs teruggebracht tot dertig punten.

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft eerder al toegegeven dat de rivalen van zijn team grotere voordelen hebben gevonden met een ander concept voor de voorvleugel. “Ik denk dat de voorvleugel een belangrijk gebied is waar anderen prestaties hebben gevonden,” vertelde Horner aan Motorsport.com. “De manier waarop de voorvleugels worden gebruikt, is heel anders. Als je kijkt naar de hoek van de voorvleugels van McLaren en Mercedes, dan zijn die heel erg verschillend. Heel anders dan de rest van de groep.”

Marko eist onderzoek

Adviseur Helmut Marko viel de afwijkende voorvleugels ook op. De Oostenrijker eist dat er een onderzoek komt naar deze onderdelen. “De voorvleugel van McLaren en Mercedes moeten worden geanalyseerd”, zegt de Oostenrijker tegen ORF. Of de FIA gehoor geeft aan de oproep van Marko is nog onduidelijk. Max Verstappen en Sergio Pérez vertrekken in ieder geval respectievelijk vanaf de zevende en achtste startplek tijdens de race in Monza. De McLarens staan op de eerste startrij.

