Mercedes reed woensdag de eerste rondjes met de nieuwe W15, de Formule 1-auto voor 2024. Opvallend was dat de daadwerkelijke bolide behoorlijk afweek van het showmodel dat in de fabriek werd onthuld. Wat blijkt? Mercedes heeft weer een slimme truc bedacht om de reglementen te omzeilen. De voorvleugel van de silver arrows opereert in een grijs gebied.

De W15 is – letterlijk – de culminatie van de afgelopen twee jaar. De auto kleurt zilver (2022) én zwart (2023) en is volgens teambaas Toto Wolff een product van het leerproces van de afgelopen twee seizoenen. Toch is er ook genoeg geïnnoveerd in de fabriek in Brackley. Wie goed naar de voorvleugel heeft gekeken toen de W15 werd losgelaten op Silverstone, zag dat Mercedes de regels weer naar zijn hand heeft gezet.

Illegale voorvleugel?

Op het showmodel van de W15 zagen we de voorvleugel zoals die vorig jaar door Mercedes werd gebruikt. Maar op de baan werd duidelijk dat de bovenste flap behoorlijk is veranderd. Het stuk carbon lijkt enkel aan de voorvleugel te zijn bevestigd, ware het niet dat er een dunne draad carbon fiber naar de neus toeloopt. Slim, want het reglement dicteert dat alle flappen aan de auto bevestigd moeten worden.

Een dunne strip carbon ‘bevestigt’ de bovenste flap aan de neus (Mercedes)

Losse flappen op de voorvleugel genereren meer downforce, waardoor de W15 in de praktijk snellere rondetijden moet kunnen neerzetten. Toch werden deze in 2022 verboden om meer ‘schone lucht’ te creëren, waardoor auto’s elkaar beter kunnen volgen én beter in kunnen halen.

Zo weet Mercedes met de nieuwe voorvleugel de regels weer een beetje om te buigen. Of het volledig legaal is wat ze doen, is nog maar de vraag. Het typeert de Duitse renstal, die bekend staan om hun onorthodoxe innovaties. Soms pakte dat goed uit en zette Mercedes de F1-wereld op z’n kop, zoals met de introductie van het DAS-systeem in 2020. Andere ontwerp-keuzes, zoals het bijna volledig elimineren van de sidepods in 2022, bleken minder effectief.

The uppermost flap of the W15’s front wing is connected to the nose cone by just a single carbon wire.



Detached wing elements were banned for 2022. This seems to be an attempt at recreating pre-2022 front wings.



The single carbon wire makes the front wing *techincally* legal. pic.twitter.com/RiMNow7B5f — Mercedes-AMG F1 News (@MercedesNewsUK) February 14, 2024

