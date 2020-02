Mercedes geeft uitleg over DAS: ‘FIA gaf toestemming voor stuursysteem’

Mercedes heeft een (vage) uitleg gegeven van DAS, het nieuwe stuursysteem. DAS staat voor dual axis steering. De vernieuwende stuurinrichting is talk of the town in de paddock in Barcelona. Lewis Hamilton en Mercedes-ingenieur James Allison beantwoordden een aantal vragen over de noviteit.

Alsof het lot er mee speelt, stond er net vanmiddag, na Hamiltons ochtendsessie, een persmoment met Mercedes gepland. Uiteraard was het nieuwe stuursysteem hét onderwerp. “DAS (dual axis steering zoals het systeem voluit heet, red.) geeft een nieuwe dimensie aan het sturen”, vertelt Mercedes-ingenieur James Allison over het stuursysteem.

Mercedes wil begrijpelijk zoveel mogelijk informatie voor zichzelf houden. “Hoe het werkt en wanneer we het gebruiken, houden we voor onszelf”, zegt Allison. “De coureurs zullen er gedurende het jaar profijt van hebben.” Een van die coureurs is natuurlijk Lewis Hamilton, ook aanwezig op de persconferentie.

DAS-stuursysteem legaal volgens Mercedes

Wat vergt dit systeem van een coureur, is de vraag aan de wereldkampioen. “Ik heb er pas één ochtend mee gereden en kan er dus nog niet veel over zeggen.” Voorlopig is het vooral kwestie het systeem te leren gebruiken voor de Mercedes-coureur. “Momenteel proberen we het te begrijpen. Ik probeer het onder de knie te krijgen”, aldus Hamilton. Hamilton is trots dat Mercedes met zo’n vondst is gekomen en ziet er geen problemen in. “Ik vind het goed om te zien dat dit team blijft innoveren. Het systeem is geen probleem qua veiligheid. De FIA heeft er toestemming voor gegeven.” Ook Allison twijfelt niet aan de legaliteit van het systeem. “Niet echt”, is althans Allisons antwoord op die vraag. “Het is ook geen nieuws voor de FIA. We spreken er al langere tijd over met ze. De regels zijn duidelijk over wat mag qua stuursystemen. Ik heb er vertrouwen in dat we aan de regels voldoen”, klinkt het vol zelfvertrouwen. We call it DAS – Dual Axis Steering! 🛠 James has an update on today's hot topic of #F1Testing… 👇 pic.twitter.com/kKDHJqzutK — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) February 20, 2020

