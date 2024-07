Formule 2-coureur Andrea Kimi Antonelli is nog steeds een van de voornaamste opties om Lewis Hamilton te vervangen bij Mercedes. Teambaas Toto Wolff – die hem eerder al liet testen met zijn bolides – heeft hoge verwachtingen van de pas 17-jarige Italiaan. Antonelli maakt inmiddels grote sprongen in het juniorklassement, al betwijfelt hij of hij klaar is voor de Formule 1.

Antonelli won namens PREMA al de sprintrace op Silverstone en afgelopen weekend zette hij in Hongarije de echte race op zijn naam. Hij staat inmiddels op de zesde plaats van het Formule 2-kampioenschap. Zodoende heeft de jonge Italiaan goede papieren om volgend jaar al de overstap te maken naar de koningsklasse. Toch is hij daar zelf nog niet zo mee bezig.

“Over volgend jaar wil ik eigenlijk nog niet nadenken”, vertelde hij de Hongaarse pers na zijn eerste overwinning. “Er is nog niets is officieel, dus ik weet eerlijk gezegd nog niets. Het doel is om het beste seizoen in de Formule 2 te hebben. Het is duidelijk dat het behalen van twee overwinningen echt goed is voor het team. Aan het begin van het seizoen hadden we duidelijk moeite, maar nu bouwen we aan ons momentum.”

‘Weet niet of ik klaar ben’

Antonelli – die continu gelinkt wordt aan promotie naar de Formule 1 en het felbegeerde stoeltje van Lewis Hamilton – twijfelt nog steeds aan zijn eigen kunnen. “Ik weet niet of ik er klaar voor zou zijn”, zei hij over een mogelijke transfer. “Er valt nog steeds veel te leren in de Formule 2. Ik maak nog veel fouten, en ook kleine dingen die echt belangrijk zijn, doe ik niet altijd goed.”

PREMA-teamgenoot Oliver Bearman heeft inmiddels al een contract in de koningsklasse bemachtigd. De 19-jarige Brit komt volgend jaar bij de renstal van Haas terecht. Antonelli heeft na zijn overwinning op de Hungaroring een voorsprong van 51 punten op zijn teamgenoot – is de jonge Italiaan dan ook niet klaar voor promotie? “Hij is een hele goede coureur”, zei Antonelli over Bearman. “Hij heeft ook een ronde gemist in Jeddah, dus ik denk dat het verschil eigenlijk kleiner zou zijn. Het belangrijkste is dat we goed blijven samenwerken.”

In Italië kijkt men reikhalzend uit naar het Formule 1-debuut van Antonelli. Sinds Antonio Giovinazzi (2021) heeft de sport geen Italiaanse coureurs meer gekend. “Natuurlijk zou het mooi zijn om de volgende Italiaan in de Formule 1 te worden”, aldus Antonelli. “In mijn thuisland kijken ze er allemaal naar uit, maar er is nog een lange weg te gaan. De focus is nu op de Formule 2 – we zullen wel zien wat er volgend jaar gaat gebeuren.”

