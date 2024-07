Voor Toto Wolff blijft Max Verstappen de beste vervanger voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Oostenrijker probeert de Nederlandse kampioen al maanden het hof te maken, al lijkt deze voorlopig ‘gewoon’ bij Red Bull te blijven. Andrea Kimi Antonelli heeft ondertussen ook nog geen contract aangeboden gekregen. Wolff vertrouwt erop dat hij de boot nog even af moet houden.

“Max (Verstappen, red.) is, zo lijkt het althans, momenteel de sterkste coureur”, bevestigde Wolff nog maar eens tegenover OE24. “Daarom blijft de deur voor hem altijd openstaan.” Toch zal de drievoudig wereldkampioen, die momenteel het kampioenschap aanvoert met Red Bull, niet zo snel een transfer gaan maken. “Op dit moment is er niets dat suggereert dat hij Red Bull zal verlaten”, aldus de Mercedes-topman. “De RB20 is nog steeds de maatstaf en hij staat mijlenver voor in het kampioenschap. Waarom zou hij überhaupt met een ander team willen flirten?”

Antonelli

Hoe zit het dan met Andrea Kimi Antonelli, het Italiaanse racewonder dat al langer wordt gelinkt aan een contract met Mercedes? Volgens Toto Wolff heeft de jonge Formule 2-coureur niet het beste seizoen met PREMA, al zijn voor hem vooral de tests met Mercedes doorslaggevend. “Als je naar Kimi kijkt, zie je dat zijn team niet echt een goede basis heeft gevonden dit jaar”, zei hij tegen Sky Sports. “Hij staat zevende, maar teamgenoot Oliver Bearman – die duidelijk een zeer goede coureur is – staat veertiende.”

“Wat Antonelli in een Formule 1-auto doet, is voor ons het belangrijkste”, bevestigde Wolff. “En wat betreft de rest van de rijdersmarkt, instinctief heb ik het gevoel dat we ons niet moeten haasten – ik weet zelf ook niet zo goed wat het is!” Gedurende de zomerstop wil Mercedes dan echt gaan kijken wie George Russell volgend jaar komt vergezellen.

