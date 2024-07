Na de bloedhete Qatarse Grand Prix van 2023 heeft de FIA besloten te experimenten met nieuwe manieren om de coureurs gedurende een race te koelen. Tijdens de GP op Zandvoort gaat de Formule 1 daarom voor het eerst testen met airco. De FIA heef een speciaal systeem ontwikkeld dat tijdens een Grand Prix wat verkoelende lucht naar de cockpit geleidt.

De GP van Qatar van 2023 ging de boeken in als een van de warmste races van de moderne Formule 1. Dat had de nodige gevolgen. Rookie Logan Sargeant moest zijn wedstrijd vroegtijdig staken door de extreme hitte en Esteban Ocon loosde zijn maaginhoud in zijn helm. Terwijl de coureurs opnieuw hoge temperaturen trotseren in aanloop naar de GP van Hongarije, heeft de FIA onthult dat de Formule 1 in de toekomst een airco-systeem kan krijgen.

Tests op Zandvoort

Vanaf de aankomende Grand Prix op Zandvoort zal er een experimenteel systeem worden geïnstalleerd in één auto om directe luchtkoeling in de cockpit te testen. In tegenstelling tot een standaard airco, worden er bij de Formule 1-bolides verschillende, kleinere structuren rond de cockpit geplaatst. Deze moeten ervoor zorgen dat er gekoelde lucht naar de bestuurder wordt geleidt. Als de tests succesvol blijken, zal de FIA het systeem verplicht stellen in de regels van de Formule 1. De teams kunnen dan verplicht worden de airco-units te installeren als de omstandigheden hun gebruik vereisen.

“In reactie op de extreme temperaturen die werden ervaren tijdens de Grand Prix van Qatar vorig jaar, hebben de FIA en alle F1-teams onmiddellijk onderzoek gestart om de ventilatie en koeling van bestuurders onder dergelijke omstandigheden te verbeteren”, leest een officiële verklaring van de FIA. “Sindsdien zijn de technische reglementen bijgewerkt om de introductie van een passieve luchtinlaat bovenop de cockpit voor verbeterde ventilatie mogelijk te maken.”

