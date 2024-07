Lewis Hamilton is nog niet overtuigd van zijn kansen voor de aankomende GP van Hongarije. Na twee teleurstellende vrije trainingen aan het adres van de zevenvoudig wereldkampioen, lijkt hij zijn stunt van twee weken geleden niet te gaan herhalen. Hamilton bewees zich op Silverstone nog de snelste, maar zijn W15 heeft op de Hungaroring moeite met de extreme weersomstandigheden.

Tijdens de tweede vrije training in aanloop naar de GP van Hongarije kwam Hamilton, voor wat het waard is, als zevende over de streep. De winnaar van de Britse GP betreurde de set-up van zijn auto, die blijkbaar moeite heeft met de Hongaarse hitte. “Vandaag was echt geen beste dag”, zei hij vrijdag na twee trainingssessies. “De auto voelde niet goed aan. Ik denk dat we wel een idee hebben waarom, dus daar zullen we tot diep in de nacht mee bezig zijn. Maar tot nu toe is dit niet de beste voorbereiding.”

Hamilton onthulde dat er ‘een specifieke wijziging’ is doorgevoerd in Hongarije, maar dat die upgrade nog niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd. In aanloop naar de derde vrije training en de cruciale kwalificatie, gaat de W15 terug naar de basis-spec.

Red Bull versus McLaren

Ondertussen maken ze zich in de andere garages op voor een nieuwe concurrentiestrijd – bij Red Bull en McLaren zijn de messen weer geslepen. Hamilton verwacht niet dat hij in staat is Max Verstappen en Lando Norris bij te houden op de Hungaroring. “We komen niet aan de rondes van die gasten”, legde hij uit. “McLaren ziet er heel snel uit, Lando (Norris, red.) was echt aan het vliegen vandaag. Volgens mij zit Max (Verstappen, red.) daar niet ver achter.”

Volgens de 39-jarige Hamilton heeft het verschil in performance alles te maken met de weersomstandigheden in Hongarije. “Lando en Max rijden sowieso vooraan”, concludeerde hij. “In de hitte van Oostenrijk en Barcelona konden we ons al niet meten met die twee, maar onder koelere omstandigheden liepen we weer iets voor. Daar moeten we aan gaan werken.”

