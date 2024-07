Lando Norris is, zo bekende hij in aanloop naar de Hongaarse GP, flauw van alle beweringen dat hij in het duel met Max Verstappen op de baan ’te lief zou zijn’. Op basis van de tweede vrije training is de kans groot dat de twee rivalen en vrienden op de Hungaroring een nieuw robbertje om de zege gaan uitvechten.

Hij heeft dit jaar al een aantal overwinningen, ook dankzij strategie- en bandenblunders, laten liggen. Het frustreert Lando Norris dat de teller in 2024 slechts op één GP-zege staat. Wil hij kampioenschapsleider Max Verstappen dit seizoen nog willen uitdagen, dan is haast geboden. Maar de vooruitzichten op succes lijken in Hongarije na de eerste trainingssessies goed. McLaren MCL38 voelt zich thuis op de Hungaroring.

Nico Hülkenberg is om klokslag vijf uur lokale tijd de eerste coureur die onder de bloedhete Hongaarse zon (32 graden) de tweede vrije training in gang trapt. Begrijpelijk, want de Duitse veteraan heeft in de eerste sessie zijn auto moeten afstaan aan reservecoureur Oliver Bearman, die vanaf 2025 door Haas is vastgelegd als coureur. Hülkenberg wil de knappe reeks van de laatste weken graag voortzetten, al ligt de Hungaroring Haas’ uitdager traditioneel niet goed.

In het tweede trainingsuur is het voor de teams vooral zoeken naar de juiste bandenopties voor de race op zondag. De extreme hitte en daardoor ook hoge asfalttemperatuur brengen op het korte, bochtige circuit nogal wat uitdagingen met zich mee. Voor Charles Leclerc duurt de zoektocht daar naartoe een kwartiertje. Hij raakt bij het uitkomen van bocht 4 de controle over zijn Ferrari kwijt, belandt hard in de vangrails en is klaar. De medical car rukt voor de zekerheid uit, maar de Monegask mankeert niets. Zijn auto daarentegen heeft behoorlijke schade.

Het wegslepen van de Ferrari kost het hele veld uiteindelijk een kwartiertje speeltijd. En dat betekent drukte op de baan in de resterende dertig minuten. De snelste tijd die Sergio Pérez in de openingsminuten heeft neergezet, blijft niet lang staan. in de kwalificatiesimulaties op de snelste (rode) band gaat George Russell er als eerste onderdoor, gevolgd door Lando Norris. De tijd die de Brit in de McLaren (het enige team dat geen updates heeft meegenomen naar Hongarije) klokt, wordt niet meer verbeterd. Max Verstappen strandt op een kwart seconde, Carlos Sainz op bijna viertiende.

Uitslagen