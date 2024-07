George Russell denkt dat Lewis Hamilton bij Mercedes was gebleven, als de Duitse renstal al eerder in het jaar de huidige vorm had. De jonge Britse coureur snapt wel waarom zijn teamgenoot alsnog naar Ferrari overstapt. Russell is verder vooral blij dat het Mercedes-team, waar hij ook in 2025 blijft, hun “ongelooflijke ommekeer” kon maken.

Hamilton zorgde al vroeg in het seizoen voor groot nieuws door aan te kondigen in 2025 naar Ferrari te vertrekken. Sinds die aankondiging is het Italiaanse team wat weggezakt, terwijl Hamiltons huidige team Mercedes in de lift zit. Teamgenoot George Russell denkt zelfs dat Hamilton Mercedes niet had verlaten, als hij dit van tevoren wist. “Ik denk niet dat hij weggegaan zou zijn als het team zo presteerde (als nu, red.). Echt niet dat hij weg zou zijn gegaan,” zei Russell, tegen The Straits Times.

De jonge Brit durft zelfs al te voorspellen dat de stijgende lijn bij Mercedes voorlopig nog doorzet. “Voor 2026 ziet de krachtbron er erg sterk uit en alles wat we doen met de brandstoffen ziet er geweldig uit”, blikt Russell alvast vooruit op 2026. “Hoe moeilijk de afgelopen jaren ook waren, het voelt nu echt alsof we het momentum te pakken hebben.”

Russell snapt keuze Hamilton ook wel

Ferrari won dit seizoen al twee keer, maar recentelijk is hun vorm afgenomen. Toch snapt Russell wel waarom Hamilton nog altijd naar Italië wil verhuizen. “Ik denk dat iedereen op een gegeven moment verandering wil”, aldus de Mercedes-coureur. “Hij is hier nu twaalf jaar en heeft zoveel bereikt met het team. Ik denk dat het voor hem spannend is om die verandering te hebben.”

Russell is in ieder geval voor zichzelf erg blij met de “ongelooflijke ommekeer” van Mercedes. “Als je het seizoen met een achterstand begint, vraag je jezelf af of je wel de juiste beslissing hebt genomen”, zegt de Brit. “Maar de verbeteringen die we in Montreal hebben doorgevoerd, hebben zoveel performance en rondetijden opgeleverd. We hebben de laatste vier races op verschillende momenten aan de leiding gereden. Het komt op een geweldig moment voor ons. Het voelt alsof het nu klikt.”

