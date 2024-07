Lewis Hamilton gaat met goede moede het Hongaarse Grand Prix-weekend in. De Brit won de vorige race op Silverstone, en hoopt op de Hungaroring dat momentum vast te houden. Volgens de coureur heeft Mercedes ook de kwaliteiten in huis om nu vaker voor overwinningen te vechten. Hamilton waarschuwt daarom zijn concurrentie alvast.

Hamilton won vorige week nog voor de negende keer in zijn carrière de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Brit begint daarom ook met goede moed aan het Grand Prix-weekend in Hongarije. “Het spel is begonnen”, zegt Hamilton tegen de aanwezige pers in Hongarije. “We vechten voor overwinningen en we jagen. We gaan proberen om zoveel mogelijk races te winnen.”

Hamilton gelooft er weer in

Tijdens de laatste rondes van de Britse race kwam Max Verstappen wel nog dicht bij de Mercedes-coureur. De Nederlander eindigde uiteindelijk op anderhalve seconde achter Hamilton. De Britse coureur houdt daarom ook dit weekend rekening met het Red Bull-team. “Misschien blijkt dit weekend dat de Red Bull nog lichtjaren voor ligt of dat McLaren er dit weekend nog is. Wie zal het zeggen? Maar ik denk dat we de afgelopen races hebben laten zien dat je met vastberadenheid, met echte focus en door te blijven streven naar perfectie en verbetering, het verschil kunt maken”, aldus Hamilton.

De Mercedes-coureur gelooft zelfs dat zijn team ook nog wel een plaatsje kan stijgen in het constructeurskampioenschap. Mercedes staat momenteel vierde, 74 punten achter McLaren op P3. “En als we het team kunnen laten stijgen op de constructeursladder. Als we vooruitgang kunnen boeken, en we zijn niet ver verwijderd van de coureurs voor ons, dan zou dat geweldig zijn”, sluit de Brit af.

