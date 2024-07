Nico Hülkenberg, Oscar Piastri en Fernando Alonso hebben hun steun uitgesproken voor Ralf Schumacher. De oud-Formule 1-coureur kwam vorige week uit de kast. De coureurs van de huidige F1-grid feliciteren de Duitser met zijn moedige besluit.

Ralf Schumacher kwam vorige week voor het eerst openlijk uit voor zijn relatie met zijn partner van hetzelfde geslacht. Dit deed de zesvoudig Grand Prix-winnaar door een foto van zichzelf en zijn partner op Instagram te delen. Schumacher kon op veel positieve reactie’s rekenen, maar ook een aantal negatieve. Hülkenberg vreest dat die negativiteit, zeker in de online wereld, niet snel verdwijnt.

“Het is een hele persoonlijke zaak. Ik feliciteer hem en je weet dat als hij daarmee naar buiten komt er niets mis mee is”, zei Hülkenberg tijdens de persconferentie in Hongarije. “We leven in een moderne tijd met diversiteit, maar ook tegenslag. Er zal ook altijd haat zijn in de wereld, vooral online. Dat is een plek waar mensen gemakkelijk misbruik maken en waar ze zich kunnen verstoppen. Dat is niet geweldig.”

Piastri en Alonso feliciteren Schumacher

Oscar Piastri zei vooral veel bewondering te hebben voor de beslissing van de oud-Formule 1-coureur om uit de kast te komen. “Ik vind het geweldig dat hij zich op zijn gemak voelt om zo uit de kast te komen. Ik denk dat dat is wat we willen als sport, om inclusief te zijn voor iedereen en dat mensen zich veilig voelen om uit de kast te komen. Felicitaties aan hem en ik denk dat het een goede zaak is”, aldus de McLaren-coureur.

Fernando Alonso is het volledig mee met zijn jongere collega eens. “Zelfde commentaar. Felicitaties voor hem. Hij krijgt totale steun van mijn kant en ik weet zeker ook van de hele F1-gemeenschap. Het is geweldig dat hij zich goed voelt en wij vinden het allemaal ook heel fijn voor hem,” sluit de Spanjaard af.

‘Kunnen altijd meer doen’

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton feliciteert Schumacher ook met zijn beslissing, al gelooft hij ook dat de Formule 1 nog veel meer kan doen om inclusiviteit te waarborgen. “Het is duidelijk dat Schumacher zich in het verleden niet comfortabel voelde om dit te delen”, zei Hamilton tegen BBC Sport. “Maar het laat ook zien dat we eindelijk in een tijd leven waarin we die stap kunnen zetten en niet bang hoeven te zijn. En hopelijk heeft hij tot nu toe alleen maar positieve feedback gehad binnen de Formule 1.”

Volgens Hamilton heeft de sport een belangrijke rol in het verder nastreven van gelijkheid. “Het is één ding om te zeggen dat het inclusief is, en iets anders om er daadwerkelijk voor te zorgen dat mensen zich comfortabel voelen in deze omgeving,” legde de Mercedes-coureur uit. “Voor zover ik weet is hij een van de eerste die zich publiek durft uit te spreken. De sport moet blijven doorgaan om ervoor te zorgen dat mensen zich meer op hun gemak voelen.”

