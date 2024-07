Eind juli beginnen de Olympische Spelen, en ook in de paddock kijken de coureurs er alvast naar uit. De motorsport is één van de weinige sporten die nog geen onderdeel is van de Spelen. De coureurs delen daarom of er een kans is dat dat in de toekomst verandert.

“Het is nog geen Olympische sport, maar het zou wel leuk zijn in de toekomst”, begint Alonso tijdens de persconferentie. “Toch denk ik dat dat onwaarschijnlijk is. Want ook al probeer je het gelijkwaardig te maken voor iedereen, dat wordt het nooit.” In tegenstelling tot veel andere sporten heeft het materiaal, de Formule 1-bolide en het team, ook een significante invloed op de prestaties van de coureur tijdens een race.

Piastri is het met zijn collega eens. “Doordat motorsport zo uniek is, en de auto en het team zo’n belangrijk onderdeel zijn, wordt het moeilijk om een honderd procent gelijkwaardig speelveld te krijgen”, legt de Australiër uit. Albon ziet in tegenstelling tot Piastri en Alonso wel wat zitten in het concept van motorsport als een Olympische sport, maar voelt zich niet geroepen om zijn land Thailand te vertegenwoordigen. “Ik denk niet dat de coureur voor Thailand zou moeten zijn. Ik denk dat er jonger en snellere coureurs daarvoor zijn.”

‘We vertegenwoordigen onze landen al’

Alonso maakt daarbij ook de opmerking dat binnen de Formule 1 de coureurs al hun landen vertegenwoordigen. “Ik denk dat we dat elke twee weken al doen”, valt Alonso de Brits-Thaise coureur bij, wanneer het gesprek komt op of de coureurs hun landen willen vertegenwoordigen. Piastri zet echter een kleine kanttekening bij dat concept. “Natuurlijk, we zijn er trots op dat we onze landen kunnen vertegenwoordigen. Maar het is ook geweldig dat je, waar je ook vandaan komt, de beste kan zijn binnen deze sport.”

