Lewis Hamilton heeft nog altijd zin in zijn overstap naar Ferrari. De Brit verwacht wel dat het een uitdaging wordt en vindt de verhuizing daarom ook een beetje beangstigend. Hamilton heeft in zijn verdere Formule 1-carrière altijd voor Britse teams gereden, en denkt daarom dat hij bij Ferrari met een hele andere cultuur te maken krijgt.

Lewis Hamilton zorgde al in februari voor misschien wel het grootste nieuws van dit Formule 1-seizoen door aan te kondigen naar Ferrari over te stappen. De Brit rijdt al sinds 2013 bij het Brits-Duitse Mercedes, en verwacht daarom wel dat rijden voor het Italiaanse Ferrari een hele andere uitdaging wordt.

“Het wordt nieuw. Het is ook iets beangstigend, omdat het nieuw terrein is”, geeft Hamilton eerlijk toe, tegenover Sky Sports F1. “Het is een nieuwe ervaring en het zal een uitdaging zijn. Maar weet je, ik hou van uitdagingen.”

‘Italianen zijn veel emotioneler’

Hamilton denkt vooral dat de werkcultuur anders gaat zijn, nu dat hij voor het eerst naar een team buiten Groot-Brittannië verhuist. “Ik verwacht dat het heel anders zal zijn. Ik bedoel, de twee teams waar ik bij ben geweest, waren Britse teams. Dus ik kom in een compleet andere cultuur terecht in Italië. Als je aan ons Britten denkt, wij zijn heel rustig en kalmer als je succes hebt, als je moeilijke dagen hebt. Iedereen is meer ontspannen. Italianen zijn veel emotioneler.”

De Britse wereldkampioen is niet helemaal onbekend met de Italiaanse cultuur. In zijn kartdagen heeft Hamilton wel eens vaker races op Italiaanse bodem gereden, waaronder de Italian Open Masters en de South Garda Cup. “Het is een heel andere cultuur. Ik weet niet echt wat ik kan verwachten, maar ik heb in Italië geracet, dus ik verwacht dat het heel anders zal zijn, maar wel speciaal en uniek in sommige opzichten”, sluit de Brit af.

