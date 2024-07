Lewis Hamilton zette begin juli voor de negende keer de Grand Prix van Groot-Brittannië op zijn naam. Het was de eerste overwinning voor de zevenvoudig wereldkampioen sinds 2021. Het is niet gezegd dat deze unieke zege zijn laatste is. Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve verwacht dat Hamilton bij Ferrari voor nog meer overwinningen kan gaan zorgen.

Jacques Villeneuve heeft – net als menig ander – met verwondering naar de Grand Prix op Silverstone zitten kijken. Lewis Hamilton zorgde voor de ogen van het thuispubliek voor een sprookjesachtige zege. In gesprek met TG Casino geeft Villeneuve toe dat de Britse vedette nog veel meer races kan gaan winnen. “Nee, Silverstone zal niet de laatste Grand Prix-overwinning van Lewis Hamilton zijn”, aldus de Canadees. “De passie zit er nog steeds.”

Met de hernieuwde competitiviteit van Mercedes verwacht Villeneuve dat Hamilton dit jaar nog eens naar de winst zal rijden. “Mercedes is erg snel geworden, dus waarschijnlijk wint hij nog wel een keer”, legde hij uit. “Op de een of andere manier hebben ze in Brackley hetzelfde traject gevolgd als McLaren. Hamilton weet hoe hij met deze laatste versie van de auto moet rijden, en dat liet hij zien in de laatste race.”

‘Emotionele achtbaan’

Volgens Villeneuve maakt Hamilton ook bij Ferrari nog steeds kans op overwinningen, al wordt het geen gemakkelijk huwelijk. “Dat wordt een emotionele achtbaan”, voorspelde de wereldkampioen van 1997. “Hij lijkt erg emotioneel te zijn in zijn rijden, in de hoogte- en dieptepunten, en dat lijkt hem behoorlijk te beïnvloeden. Je kon zien dat hij in een flow zat op Silverstone – zo heeft hij al een tijdje niet gereden.”

“Elke seizoen dat hij heeft gereden, heeft Hamilton ups en downs gehad, hij heeft nooit een jaar gehad zoals Max Verstappen“, legde Villeneuve uit. Er zijn altijd schommelingen in zijn stemmingen – het zou kunnen dat hij veel aan zichzelf twijfelt. De afgelopen maanden leek het alsof Hamilton zich neerlegde bij de nederlagen tegenover George Russell. Maar in Silverstone was zijn killer instinct weer terug en maakte hij het verschil. Dat is de kampioen die we kennen.”

