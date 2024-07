Teambaas Fred Vasseur heeft onthuld dat Lewis Hamilton een driejarig contract heeft getekend met Ferrari. Tot nu toe was alleen bekend dat de zevenvoudige wereldkampioen een ‘meerjarige’ samenwerking met de scuderia aan zou gaan. Vasseur verklapte dat Hamilton tot en met 2027 kampioenschappen hoopt te winnen met Ferrari.

Lewis Hamilton zette begin februari de Formule 1-wereld op zijn kop; toen werd bekend dat hij volgend jaar de langverwachte overstap gaat maken naar Ferrari. Na twaalf succesvolle seizoenen met Mercedes lonkt de samenwerking met de iconische Italiaanse renstal. Teambaas Fred Vasseur, die in het verleden een belangrijke rol heeft gespeeld in de carrière van de Brit, was doorslaggevend bij het maken van de transfer.

Laatstgenoemde werd na het raceweekend in Silverstone geïnterviewd door Financial Times. De 56-jarige Fransman onthulde dat Hamilton ten minste drie jaar voor Ferrari zal rijden. “Hij (Hamilton, red.) moest een keuze maken”, legde Vasseur uit. “‘Waar heb ik de meeste kans om titels te winnen in 2025, 2026 én 2027?’ Hij kwam tot de conclusie dat dat Ferrari moest zijn”, besloot de teambaas. In februari werd gespeculeerd dat het om een samenwerking van slechts twee jaar zou gaan.

‘Belangrijk symbool’

Vasseur hoopt dat de komt van Lewis Hamilton nog meer Britse kopstukken naar Ferrari zal lokken. “We hebben goede mensen bij Ferrari, maar ik wil ons team nog verder versterken”, vervolgde hij. “Lewis is een belangrijk symbool voor ons. Hij stuurt een positieve boodschap naar de rest van de paddock over de toekomst van dit team. De meeste technici in de Formule 1 zitten in Groot-Brittannië. Als je van Brackley naar Milton Keynes verhuist, houd je de kinderen op dezelfde school en blijf je in hetzelfde huis. Maar verhuizen naar Italië is een ander verhaal. Dat heeft invloed op het hele gezin.”

De vraag is of Red Bull-ontwerper Adrian Newey ook overtuigd is. Het is bekend dat Ferrari de 65-jarige aerodynamica-goeroe zou willen contracteren, maar er zijn meer kapers op de kust. Aston Martin zou het dichtstbij een samenwerking met Newey zijn.

