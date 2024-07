Oliver Bearman tekende onlangs een meerjarig contract met Haas en wordt daarmee de eerste rookie van het aankomende seizoen. De 19-jarige Brit wordt geprezen voor zijn ‘volwassen karakter’ en zijn betrokkenheid bij het team. Is dat genoeg om ooit door te stromen naar Ferrari en mee te dingen naar het stoeltje van Lewis Hamilton?

Stiekem heeft Oliver Bearman natuurlijk al wat meters gemaakt met de scuderia; de Formule 2-coureur viel tijdens de GP van Saoedi-Arabië in voor Carlos Sainz. Bearman, die onderdeel is van het opleidingsprogramma van de Italianen, hoopt in de toekomst een permanenter stoeltje te krijgen in Maranello.

“Het is moeilijk om er niet aan te denken, maar ik ben er nu nog niet mee bezig”, zei Bearman tijdens het raceweekend in Silverstone over een mogelijke toekomst met Ferrari. “Ik kan voorlopig alleen maar mijn best doen, dat is het doel. Alles wat daarna komt, kan ik niet over beslissen. Ik focus me momenteel op mijn toekomst bij Haas – ik kan echt niet wachten om te beginnen.”

Toch weet Oliver Bearman precies wat hij wil. “De langetermijndroom blijft hetzelfde, ik wil succesvol zijn in de Formule 1,” vervolgde hij. “Ik wil races en kampioenschappen winnen, en met de steun en loyaliteit die Ferrari me heeft getoond, is het logisch dat ik dat met hun zou willen doen.” De vraag is of hij hetzelfde carrièrepad als Charles Leclerc kan gaan volgen. De Monegask kwam na een jaartje oefenen met Sauber al bij de scuderia terecht. Bearman zal naar verwachting eerst moeten wachten op het pensioen van Lewis Hamilton – de 39-jarige oud-wereldkampioen heeft al een meerjarig contract met de Italianen bemachtigd.

Dat weerhoudt de jonge Brit er niet van om te dromen van de Italiaanse renstal. “Het is de droom van elke jongen om voor Ferrari te rijden”, glunderde hij. “Mijn debuut heeft dat nog sterker gemaakt, maar tegelijkertijd moet ik naar de korte termijn blijven kijken. Ik zal eerst de Formule 2 af moeten maken en daarna kijk ik uit naar het avontuur met Haas.”