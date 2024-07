Haas maakte donderdag bekend dat het reservecoureur Oliver Bearman voor meerdere jaren heeft vastgelegd. Bearman stapt in 2025 in bij Haas en is daarmee de eerste rookie voor het aankomende seizoen. De pas 19-jarige Brit is nu nog Formule 2-coureur bij PREMA, maar heeft zijn vuurdoop in de koningsklasse al gehad met Ferrari.

Oliver Bearman zal met zijn 19 jaar een stuk jonger zijn dan zijn concurrenten. De Brit werd in 2005 geboren in het plaatsje Chelmsford, in het oosten van Engeland. Fernando Alonso, die volgend jaar opnieuw in actie komt voor Aston Martin, werkte toen al aan zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1! Het is echter niet gezegd dat Bearman volgend jaar de jongste coureur is op de grid – Mercedes overweegt immers zijn PREMA-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli (17) vast te leggen.

Bearman begon in 2020 in zogeheten openwiel-raceauto’s, tijdens zijn debuut in het Duitse en het Italiaanse Formule 4-kampioenschap. Een jaar later zou hij in beide raceklassen kampioen worden. Na zijn F4-titels kwam hij op de radar van Ferrari terecht, die hem vastlegde in het junior-programma. In 2022 reed hij zijn enige seizoen in de Formule 3, waarin hij de derde plek wist te bemachtigen.

Vorig jaar maakte hij de sprong naar de Formule 2 met het Italiaanse PREMA. Gedurende 2023 reed hij vier keer naar de overwinning en stond hij in totaal vijf keer op het podium – het leverde hem de zesde plaats in het kampioenschap op. In het huidige seizoen staat hij op de veertiende plek.

Vuurdoop met Ferrari

Begin dit jaar kreeg Oliver Bearman wereldfaam door in te vallen voor Carlos Sainz tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De Spanjaard kampte met een blindedarmontsteking en moest het raceweekend na de tweede vrije training uitzitten. Met zijn debuut brak de toen 18-jarige Bearman een hoop records – hij werd automatisch de jongste Ferrari-coureur in de lange geschiedenis van het team. Daarnaast werd hij de eerste coureur die debuteerde met de scuderia sinds Arturo Merzario, tijdens de Britse Grand Prix van 1972.

Tenslotte troefde hij ook nog eens Lewis Hamilton af. De zevenvoudig wereldkampioen zou in 2025 de eerste Engelse Ferrari-coureur worden sinds Nigel Mansell (1990), ware het niet dat Oliver Bearman hem een klein jaartje voor was. Tijdens het weekend gooide de Ferrari-debutant hoge ogen – na een prima kwalificatie startte hij de race vanaf P11, om uiteindelijk als zevende over de streep te komen.

