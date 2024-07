De 19-jarige Oliver Bearman heeft een meerjarig contract getekend met Haas. Dat maakte de Amerikaanse renstal donderdag bekend. Bearman reed dit jaar al meerdere vrije trainingen met Haas en komt ook dit weekend in Silverstone weer in actie. De jonge Brit kwam in 2021 in het juniorprogramma van Ferrari terecht en kreeg wereldfaam door zijn invalbeurt tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Oliver Bearman is de eerste rookie voor 2025 – de deal met Haas is zijn eerste contract in de Formule 1. In Saoedi-Arabië mocht hij slechts invallen voor Carlos Sainz, die op dat moment kampte met een blindedarmontsteking. Sindsdien reed hij slechts vrije trainingen met het team van Haas. Ook tijdens het raceweekend in Groot-Brittannië wordt hij weer opgeroepen voor een trainingssessie. Bearman wordt pas de zevende officiële Haas-coureur – het team werd in 2016 opgericht door de Amerikaanse Gene Haas.

“Ik kan bijna niet verwoorden wat dit voor mij betekent”, laat de jonge Brit weten middels een persbericht. “Het maakt me ongelofelijk trots dat ik hardop kan zeggen dat ik Formule 1-coureur ben bij Haas. Ik ben een van de weinigen die mag doen waar hij als kind al van droomde. Ik wil Gene Haas, Ayao Komatsu en iedereen bij Haas bedanken voor het vertrouwen.”

‘Volwassen rijder’

“Het is mooi om een jonge rijder met het talent van Oliver Bearman zijn eerste zitje in de Formule 1 te kunnen geven”. aldus teambaas Ayao Komatsu. “Hij heeft zich met behulp van Ferrari ontwikkeld tot een volwassen rijder. Dat hebben we allemaal gezien toen hij last-minute werd opgeroepen voor de Grand Prix van Saudi-Arabië. Hij bewees toen al dat hij meer dan klaar is voor deze taak. We kijken ernaar uit hem verder te ontwikkelen als rijder en te profiteren van zijn talent – zowel in als naast de auto.”

Wie Bearman vanaf 2025 komt vergezellen, is nog onduidelijk. Nico Hülkenberg vertrekt volgend jaar naar Sauber en de verwachting is dat Haas niet verdergaat met Kevin Magnussen. Esteban Ocon was lange tijd een van de favorieten voor de Amerikanen, maar inmiddels doet ook de naam van Valtteri Bottas de ronde.

