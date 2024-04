Het huidige Formule 1-seizoen is nog maar net begonnen, maar de transfermarkt is al in volle gang. Een groot deel van de rijders is immers nog niet zeker van een stoeltje voor volgend jaar. Er wordt een hoop gespeculeerd binnen de paddock over wie waar terecht moet komen. Maar wanneer lopen de contracten van de F1-coureurs nu precies af? We zetten de huidige stand van zaken op een rijtje.

Lewis Hamilton zette de Formule 1-wereld op zijn kop toen hij in februari al aankondigde naar Ferrari te gaan. De zevenvoudig wereldkampioen wil het na twaalf seizoenen met Mercedes bij de scuderia gaan proberen. Sindsdien staat de transfermarkt op scherp. Fernando Alonso was de volgende coureur die een krabbel zette, hij koos voor een verlenging bij het team van Aston Martin. De concurrentie lonkte voor de Spaanse veteraan, maar een langdurig contract in Silverstone trok hem over de streep.

Kampioen Max Verstappen bezit over het langstlopende contract. Begin 2022 tekende hij voor nog eens 6 jaar bij het team van Red Bull. Natuurlijk zijn er bepaalde clausules waardoor hij die overeenkomst zou kunnen omzeilen, maar voorlopig kunnen we ervan uitgaan dat Verstappen tot eind 2028 bij het team blijft.

Contracten F1-coureurs

