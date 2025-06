Teambaas James Vowles heeft een nieuw langetermijncontract getekend bij Williams Racing. De Brit sloot zich in 2023, na een succesvolle carrière bij Mercedes, aan bij de historische renstal. Tot op heden is hij pas de derde teambaas in de 48-jarige geschiedenis van het team. Ter vergelijking, Alpine versleet in de afgelopen vijf jaar al vijf managers. Onder leiding van Vowles werkt Williams gestaag aan een opmars in de Formule 1, met als ultiem doel – uiteraard – een nieuwe wereldtitel.

Een vroeg verjaardagscadeau voor James Vowles. Vrijdag viert de Britse teambaas zijn 46e verjaardag, maar op donderdag werd hij alvast beloond met een nieuw contract. Twee jaar geleden kwam Vowles over van Mercedes, waar hij een belangrijke rol speelde bij het veroveren van maar liefst negen constructeurstitels en meer dan 120 raceoverwinningen. Bij Williams blijft dergelijk eremetaal voorlopig nog toekomstmuziek, maar het team werkt hard aan een solide basis voor toekomstige successen.

Die fundamenten beginnen al vruchten af te werpen in het huidige Formule 1-seizoen. Met Alex Albon en nieuwkomer Carlos Sainz beschikt Williams over een sterke line-up en beleeft het team de beste seizoensstart sinds 2016. Het team staat momenteel vijfde in het constructeurskampioenschap met 55 WK-punten – meer dan in de drie voorgaande seizoenen bij elkaar. Die heropleving wordt voor een belangrijk deel toegeschreven aan het leiderschap van Vowles. Reden genoeg voor het team om zijn contract te verlengen.

“Ik ben verheugd een nieuw contract te tekenen bij Williams“, reageerde Vowles in een officieel persbericht. “Mijn eerste dag bij dit team voelde meteen als thuiskomen. Deze iconische renstal heeft me al fantastische herinneringen gebracht, en we zijn allemaal verenigd in onze ambitie om voort te bouwen op onze geschiedenis en opnieuw titels te winnen. De afgelopen twee jaar hebben we gewerkt aan het herstellen van de fundamenten, en nu hebben we een platform om in de komende jaren te strijden voor succes.”

