Over een paar weken begint eindelijk een nieuw Formule 1-seizoen. In aanloop naar het jubileumjaar hebben meerdere coureurs nieuwe contracten getekend of de overstap naar een concurrent gemaakt. Daarnaast kregen een handvol rookies een kans met een vers contract. Benieuwd wat al deze Formule 1-coureurs dit jaar gaan verdienen? Bekijk hier het overzicht!

Dat Formule 1-coureurs er warmpjes bij zitten, moge duidelijk zijn. Daarom worden de salarissen hieronder in miljoenen dollars weergegeven. Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen spant de kroon. Met Red Bull hoopt hij in 2025 opnieuw zijn titel te verdedigen. De Oostenrijkse renstal betaalt hem dan ook goed voor zijn diensten – volgens RacingNews 365 mag de Nederlander in 2025 liefst 65 miljoen dollar bijschrijven. Dit bedrag is exclusief inkomsten uit sponsorcontracten en andere zakelijke activiteiten.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton volgt op de tweede plek. De Britse ster maakt dit jaar zijn debuut bij Ferrari. Hij nam afscheid van ‘zijn’ Mercedes en daar wil de Scuderia hem rijkelijk voor belonen. Naar schatting gaat hij in 2025 zo’n 60 miljoen dollar verdienen. Dat is bijna het dubbele van teamgenoot Charles Leclerc, die voor het eerst in lange tijd niet de bestbetaalde Ferrari-coureur is. Met een salaris van 34 miljoen dollar is hij wel de derde grootverdiener in de Formule 1. Fernando Alonso en Lando Norris completeren de top vijf met jaarsalarissen van 20 miljoen dollar. De rookies leggen het in deze statistiek af tegen de gevestigde namen.

Wat verdienen Formule 1-coureurs?

Coureur Team Salaris Max Verstappen Red Bull 65 miljoen dollar Lewis Hamilton Ferrari 60 miljoen dollar Charles Leclerc Ferrari 34 miljoen dollar Fernando Alonso Aston Martin 20 miljoen dollar Lando Norris McLaren 20 miljoen dollar George Russell Mercedes 15 miljoen dollar Carlos Sainz Williams 10 miljoen dollar Pierre Gasly Alpine 10 miljoen dollar Alexander Albon Williams 8 miljoen dollar Nico Hulkenberg Sauber 7 miljoen dollar Esteban Ocon Haas 7 miljoen dollar Oscar Piastri McLaren 6 miljoen dollar Lance Stroll Aston Martin 3 miljoen dollar Gabriel Bortoletto Sauber 2 miljoen dollar Yuki Tsunoda Visa RB 2 miljoen dollar Kimi Antonelli Mercedes 2 miljoen dollar Oliver Bearman Haas 1 miljoen dollar Liam Lawson Red Bull 1 miljoen dollar Jack Doohan Alpine 0,5-1 miljoen dollar Isack Hadjar Visa RB 0,5-1 miljoen dollar Cijfers van RacingNews 365

