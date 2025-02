De Formule 1 bestaat in 2025 vijfenzeventig jaar. Het jubileumjaar wordt afgetrapt met een primeur voor de koningsklasse: alle teams onthullen tegelijkertijd hun 2025-auto tijdens het gezamenlijke F1 75-evenement in Londen. Alhoewel, veel teams hebben inmiddels laten weten dat ze naast de avond in de O2 Arena ook nog een eigen onthulling organiseren. Bekijk hier alle data voor deze launch events.

Ferrari was het eerste team dat liet weten naast het F1 75-evenement ook nog een eigen moment te organiseren om de wereld kennis te laten maken met de SF-25. De Scuderia houdt de lancering van hun bolide op 19 februari, een dag na het festijn in Londen. Ook Williams volgt in de voetsporen van Ferrari, en organiseert op Valentijnsdag, 14 februari, een eigen launch event. De bolide van het middenveldsteam zal wel een speciale livery hebben. De officiële 2025-livery wordt pas in de O2 Arena onthult.

LEES OOK: Mercedes maakt onthullingsdatum 2025-bolide bekend

Ook Mercedes besloot een eigen lanceringsevenement te organiseren. De Zilverpijlen zullen de W16 op 24 februari verder aan de wereld tonen. Van de overige teams is nog niet bekend wanneer, en of, zij een launch event houden. De Telegraaf weet wel alvast te melden dat Red Bull op dinsdag 25 februari in Bahrein een filmdag heeft gepland. Max Verstappen en nieuwe teamgenoot Liam Lawson mogen dan hun eerste meters maken in de RB21.

Alle onthullingsdata van de F1-teams op een rij

Team Datum lanceringsevenement Williams 14 februari F1 75-evenement 18 februari Ferrari 19 februari Mercedes 24 februari Red Bull n.t.b. Aston Martin n.t.b. Alpine n.t.b. Haas n.t.b. McLaren n.t.b. Racing Bulls n.t.b. Sauber n.t.b.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur.