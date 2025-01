Mercedes is het volgende team dat de onthullingsdatum van hun 2025-bolide bekend heeft gemaakt. De Duitse renstal zal op 24 februari hun auto voor het aankomende seizoen, de W16, aan de wereld tonen. In tegenstelling tot voorgaande jaren gebeurt dit niet op het Silverstone-circuit, maar naar verwachting tijdens een filmdag op het Bahrain International Circuit.

Mercedes is niet het enige team dat ervoor kiest om naast het gezamenlijke F1 75-lanceringsevenement op 18 februari nog een eigen onthulling van de 2025-bolide te organiseren. Eerder maakte Ferrari bekend dat het op 19 februari de opvolger van de SF-24 onthult, terwijl Williams op Valentijnsdag een lanceringsevenement organiseert. De bolide van Haas is vermoedelijk voor het eerst te zien tijdens de filmdag van het team op Silverstone. Deze vindt op 16 februari plaats.

Mercedes breekt met de lancering van hun W16 naar verluidt wel met traditie. De bolide zal voor het eerst sinds 2021 niet op Silverstone worden getoond. Het was voor de renstal vanaf 2017 gebruikelijk om de bolide voor het aankomende seizoen steeds op het Britse circuit aan de buitenwereld te tonen.

