Mercedes breekt met traditie, en heeft besloten om dit jaar niet hun auto voor het 2025-seizoen op Silverstone te presenteren. De Duitse renstal toont daarentegen de W16 pas tijdens een filmdag op het Bahrain International Circuit op 25 februari. Mercedes is wel van de partij tijdens het F1 75-evenement in Londen op 18 februari.

Sinds 2017 laat Mercedes altijd tijdens een evenement op Silverstone de bolide voor het nieuwste seizoen zien, met uitzondering van de W12 in 2021. “Het regent altijd in Silverstone, dus we hebben besloten dat we niet weer in de ijskoude regen willen staan!” grapte Mercedes-teambaas Toto Wolff destijds.

Embargo

Volgens Motorsport.com slaat Mercedes dit jaar het traditionele lanceringsevenement over, om zo lang mogelijk aan de W16 te kunnen blijven werken. Wel is de Duitse renstal van de partij tijdens het F1 75-evenement in de O2 Arena op 18 februari. Op alle liveries van de verschillende auto’s van de teams ligt tot die tijd een embargo.

LEES OOK: ‘Ferrari kiest voor gewaagde, nieuwe livery’

Ferrari maakte eerder bekend dat het op 19 februari een lanceringsevenement houdt voor de eerste Scuderia-bolide van Lewis Hamilton. Williams houdt hun evenement al op Valentijnsdag, 14 februari, maar onthult dan nog niet de officiële livery voor het 2025-seizoen. De verwachting is dat veel teams pas hun definitieve auto’s bekendmaken tijdens de pre-seasons tests in Bahrein.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2025 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)