Het volgende Formule 1-seizoen komt langzaam dichterbij. Er wordt daarom ook steeds meer bekend over de Ferrari-bolide waarmee Lewis Hamilton zijn debuut voor het team zal maken. Volgens verschillende bronnen zal Ferrari voor 2025 ‘een gewaagde, nieuwe livery’ kiezen.

Het Ferrari-rood is natuurlijk iconisch binnen de Formule 1, maar fans van het Italiaanse team kunnen in februari wel eens verrast worden door een ander uiterlijk. Volgens meerdere bronnen zal Ferrari tijdens het F175-evenement in Londen, wanneer alle teams een eerste glimp van de nieuwe bolides laten zien, met een nieuwe verflaag aan komen zetten. Naar verluidt zal het gaan om een ‘nog intenser rood’ en een ‘gewaagde livery’ voor de opvolger van de SF-24.

Ferrari is niet het enige team dat kiest voor verandering in 2025. Ook bij Mercedes staat er veel te gebeuren. De Duitse renstal maakt op dinsdag bekend dat het een meerjarige samenwerking met sportkledingmerk Adidas aangaat. Het Duitse merk gaat de kleding ontwerpen voor het gehele Duitse team, waaronder voor coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Ook fans kunnen straks nieuwe merchandise kopen.

