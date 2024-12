Formule 2-coureur Isack Hadjar debuteert volgend jaar in de koningsklasse bij Visa RB. Dat maakte het team vrijdag bekend. De 20-jarige coureur greep dit jaar net naast de titel in de opleidingsklasse en reed al verscheidene trainingssessies in de Formule 1. Hij erft het stoeltje van Liam Lawson, die in 2025 doorstroomt naar het hoofdteam. Yuki Tsunoda wordt zijn nieuwe teamgenoot.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar vrijdag bevestigde Visa RB dat Isack Hadjar doorstroomt naar de Formule 1. Met het vertrek van Sergio Pérez moesten er enkele verschuivingen plaatsvinden binnen de beide Red Bull-teams. Liam Lawson promoveerde naar het hoofdteam, waardoor Visa RB een rijder miste voor het aankomende seizoen. Hadjar, die afgelopen jaar tweede werd in zijn tweede seizoen in de Formule 2, had duidelijk de beste papieren. Bovendien testte hij dit jaar al meerdere keren succesvol met de RB20.

‘Droom die uitkomt’

“Ik ben erg enthousiast om in mijn nieuwe rol bij Visa RB te stappen”, reageerde Hadjar in een officieel persbericht. “Dit is geweldig nieuws voor mezelf, mijn familie en alle mensen die vanaf het begin in me hebben geloofd. Ik werk hier al mijn hele leven naartoe. Het is echt een droom die uitkomt. Het wordt een enorme leercurve, maar ik ben klaar om hard te werken en het beste voor het team te doen. Daarbij kijk ik ernaar uit om met Yuki (Tsunoda, red.) te werken en van hem te leren.”

“De reis van Isack Hadjar naar de Formule 1 is uitmuntend geweest”, vulde teambaas Laurent Mékies aan. “Hij heeft een opmerkelijke groei laten zien, met een reeks indrukwekkende resultaten in de opstapklassen. Hij heeft het talent en de drive om op het hoogste niveau mee te doen, en we hebben er alle vertrouwen in dat hij zich snel zal aanpassen. Daarbij denk ik dat hij en Tsunoda een geweldig team zullen vormen.”

Rookies

Isack Hadjar maakt sinds 2022 deel uit van het Red Bull Junior Team en racete de afgelopen twee seizoenen in de Formule 2. In 2024 kwam hij uit voor Campos Racing, en met veel succes. Hij verloor nipt van kampioen en toekomstig Sauber-coureur Gabriel Bortoleto, maar kon zich troosten met de gedachte dat hij meer overwinningen behaalde dan welke coureur dan ook. Vier keer – in Melbourne, Imola, Silverstone en Spa – klom hij naar de bovenste trede van het podium.

Met Hadjar is de Formule 1-grid voor 2025 compleet. De 20-jarige coureur is bovendien de vijfde rookie die in 2025 doorstroomt naar de koningsklasse. Naast hem gaat Gabriel Bortoleto naar Sauber, Jack Doohan naar Alpine, Andrea Kimi Antonelli naar Mercedes en Oliver Bearman naar Haas. Laatstgenoemde is officieel geen rookie meer, omdat hij dit seizoen al drie Grands Prix heeft gereden in de Formule 1.

