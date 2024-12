Hoe kreeg Liam Lawson te horen dat hij in 2025 een Red Bull-coureur is? De Nieuw-Zeelander onthult het zelf, en vertelt ook meteen hoelang hij al droomt van een kans om voor de Oostenrijkse renstal te rijden. “Sindsdien droomde ik er al van om Red Bull-coureur te worden”, vertelt de aankomende teamgenoot van Max Verstappen. De coureur uit Hastings denkt ook gelijk al aan de hopelijk volgende stap in zijn Formule 1-carrière.

Liam Lawson mag in 2025 in het Red Bull-stoeltje naast Max Verstappen plaatsnemen. De Nieuw-Zeelander neemt zo het stokje over van Sergio Pérez, al heeft hij nog maar elf Grands Prix gereden. Lawson weet nog goed hoe hij het nieuws te horen kreeg van teambaas Christian Horner. Lawson had na de GP van Abu Dhabi een meeting met de Red Bull-top over zijn toekomst, en kreeg gelijk daarna een belletje van de teambaas. “Hij zei meteen: ‘Welkom bij Red Bull Racing!’”, onthult de Nieuw-Zeelander in de Talking Bull-podcast.

LEES OOK: Officieel: Liam Lawson wordt de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen

Lawson belde meteen zijn vader op om het heugelijke nieuws te delen. “Ik besef me pas recentelijk wat ze allemaal voor mij hebben opgeofferd”, onthult de aankomend Red Bull-coureur dat zijn ouders zelfs hun huis verkochten om zijn Formule 1-carrière te financieren. “Het is de eerste stap. Ik ben nu binnen (bij Red Bull, red.), maar er is nog een lange weg te gaan.”

Langgekoesterde droom

Lawson wordt met slechts elf Grand Prix-starts de coureur die zich het snelst promoveert van Red Bulls zusterteam naar het hoofdteam. De Nieuw-Zeelander gaf al eerder aan dat met zijn promotie een ‘langgekoesterde droom’ in vervulling gaat, maar onthult in de podcast hoelang precies. “Het spel F1 2010 kwam uit toen ik acht jaar was. Ik speelde toen als Mark Webber, zodat ik Sebastian Vettel kon verslaan. Sindsdien droomde ik altijd ervan om een Red Bull-coureur te worden.”

LEES OOK: Waarom Red Bull voor Lawson heeft gekozen in plaats van Tsunoda

Lawson durft gelijk al aan zijn volgende droom te denken, nu dat zijn grootste wens in vervulling is gegaan. “Als Formule 1-coureur hebben we één doel en dat is wereldkampioen worden”, aldus de ambitieuze Lawson. “Dat is mijn doel, al sinds dat ik een kind was. Ik zit nu in een goede positie, maar ik geloof niet dat dat meteen zal gebeuren. Het doel van het team is om de constructeurstitel te winnen, en daar zal ik ook aan meehelpen.” De Nieuw-Zeelander hoopt daarnaast ook veel van teamgenoot en wereldkampioen Max Verstappen te leren.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2024 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)