Liam Lawson is de nieuwe coureur voor Red Bull in 2025. Dat maakt de renstal op donderdag bekend. De Nieuw-Zeelander volgt hiermee de op woensdag opgestapte Sergio Pérez op. Lawson reed in 2024 al sinds de Grand Prix van Singapore als vervanger van Daniel Ricciardo bij Red Bulls zusterteam Visa RB.

Na lang speculeren en veel wikken en wegen, heeft Red Bull eindelijk de knoop doorgehakt. Liam Lawson wordt de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen in 2025. Teambaas Christian Horner onthulde eerder al dat de keuze tussen Lawson en Yuki Tsunoda was. De renstal heeft nu voor de Nieuw-Zeelander gekozen. “Aangekondigd worden als coureur bij Oracle Red Bull Racing is een levenslange droom voor me, dit is iets wat ik al sinds mijn achtste wilde en waar ik naartoe heb gewerkt”, onthult Lawson in het officiële persbericht.

LEES OOK: Horner onthult waarom Pérez zelf besloot om Red Bull te verlaten

“Het is tot nu toe een ongelooflijke reis geweest. Ik wil het hele team van VCARB enorm bedanken voor hun steun. De laatste zes races hebben een grote rol gespeeld in mijn voorbereiding op deze volgende stap”, vervolgt de Nieuw-Zeelander. Lawson pakte in zijn verkorte seizoen als Visa RB-coureur vier kostbare punten voor het team.

De coureur uit Hastings zegt er verder ook naar uit te kijken om met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen samen te werken. “Ik ben super enthousiast om naast Max te rijden en te leren van een wereldkampioen, ik twijfel er niet aan dat ik zal leren van zijn expertise. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan!”

(Tekst gaat verder onder het X-bericht)

Racen naast Max

Ook Christian Horner is blij met het nieuws. “Liams prestaties in de loop van zijn twee stints bij Visa Cash App Racing Bulls hebben laten zien dat hij niet alleen in staat is om sterke resultaten neer te zetten, maar dat hij ook een echte racer is, die niet bang is om zich met de besten te meten en als winnaar uit de bus te komen”, aldus de Brit. “Het lijdt geen twijfel dat racen naast Max, een viervoudig kampioen en ongetwijfeld een van de beste coureurs ooit in de F1, een hele opgave is, maar ik weet zeker dat Liam die uitdaging aankan.”

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Niet één, maar twee edities om 2024 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaaroverzicht 2024 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Ook is er een technisch jaaroverzicht en een eindrapport door Tom Coronel! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)