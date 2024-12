Het Red Bull-avontuur van Sergio Pérez is voorbij. Teambaas Christian Horner onthult dat het de eigen keuze van de Mexicaan was om de renstal te verlaten, na een teleurstellend seizoen en een achtste plaats in het coureurskampioenschap. De focus gaat echter al gelijk weer op 2025. Volgens de Brit wordt of Yuki Tsunoda of Liam Lawson de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen.

Pérez pakte in zijn tijd als Red Bull-coureur vijf keer de overwinning, en hielp de renstal meerdere keren om het constructeurskampioenschap te winnen. Horner prijst Pérez voor zijn prestaties, maar onthult tegelijk dat de Mexicaan na de GP Abu Dhabi zelf de bui ook al zag hangen. “We voerden vorige week een gesprek over de volgende stap voor (Pérez, red.), en hij besloot toen zelf om een stapje terug te doen”, vertelt de teambaas, tegen Sky Sports. “Het is voor hem tijd om te overdenken wat hij in de toekomst wil gaan doen.”

Het gat tussen Pérez en teamgenoot Max Verstappen was uiteindelijk 285 punten in het coureursklassement, bijna dubbel zoveel als het aantal punten dat de Mexicaan wel heeft gehaald in 2024. Volgens Horner verloor Pérez zijn vorm deels door de wispelturige RB20. “Hij worstelde met (de RB20, red.), en dat zorgde natuurlijk voor nog meer druk. Hoe meer je het probeert, hoe langzamer je gaat. Hij kwam in een vicieuze cirkel terecht”, aldus Horner. “En dat deed onze constructeurskansen pijn.”

Tsunoda of Lawson

Hoewel de Mexicaan nog maar net het Red Bull-kamp heeft verlaten, gaat de focus gelijk op zijn opvolger. Horner wil nog niet kwijt wie het stoeltje van Pérez krijgt. “We hebben alle informatie die we nodig hebben”, is de teambaas cryptisch. “Het wordt uiteindelijk een keuze tussen Yuki (Tsunoda, red.) en Liam (Lawson, red.). We hebben Yuki recent nog getest in Abu Dhabi, en ook Liam heeft al veel tests ondergaan. Hij reed enorm goed in zijn zes, zeven races dit jaar. We kiezen in de komende dagen.”

Heeft Horner er spijt van dat hij Carlos Sainz, die ondertussen door Williams is vastgelegd, niet heeft gecontracteerd? “Carlos is een geweldige coureur, maar je moet kijken naar alle criteria.” Volgens de teambaas presteerde Pérez naar verwachting op het moment dat Sainz nog geen team voor 2025 had. “Toen we het contract van Checo verlengde, stond hij nog tweede in het coureurskampioenschap, en eindigde hij nog steeds op het podium.”

Update: Kort na publicatie werd bekend dat Red Bull voor Liam Lawson heeft gekozen als opvolger van Sergio Pérez.

