Na de bevestiging van zijn vertrek bij Red Bull heeft Sergio Pérez een uitgebreid dankwoord gepubliceerd waarin hij ondere andere Max Verstappen bedankt. Hoewel de Mexicaan logischerwijs bedroefd is over het einde van zijn tijd bij Red Bull Racing, noemt hij het een eer dat hij teamgenoot van de viervoudig wereldkampioen mocht zijn.

“Ik ben dankbaar voor de afgelopen vier jaar bij Red Bull Racing en het feit dat ik voor zo’n ongelooflijk goed team heb mogen rijden”, aldus Pérez in een reactie op social media. “Het was een onvergetelijke ervaring en de successen die we met elkaar boekten zal ik voor altijd koesteren. We hebben records gebroken, er waren bijzondere mijlpalen en ik heb bovendien veel geweldige mensen mogen ontmoeten.”

De Mexicaan spreekt in zijn verklaring daarnaast lovende woorden over het personeel van Red Bull Racing, in alle functies en rollen die er zijn; van engineers tot catering. Daarnaast bedankt Pérez Verstappen in het bijzonder. “Het was een eer om als teamgenoot naast Max te mogen rijden en te delen in de onze successen.”

Wat de toekomst Pérez zal brengen, zal snel duidelijk worden. De fans zijn nog niet van hem af, in welke hoedanigheid dan ook. “We zullen elkaar snel weer treffen.”

