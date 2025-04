Woensdagavond werden de Laureus Sports Awards uitgereikt in Madrid. Deze prestigieuze prijzen worden ook wel ‘de Oscars van de sportwereld’ genoemd. Max Verstappen was voor de vierde keer op rij genomineerd voor de titel Sportman van het Jaar, maar verloor deze eer aan de Zweedse polsstokhoogspringer Armand ‘Mondo’ Duplantis. McLaren greep naast de titel Team van het Jaar.

De Formule 1 leek de grote verliezer tijdens de Laureus Sports Awards van 2025. Ondanks de prestaties van Max Verstappen – die vorig jaar zijn vierde wereldtitel op rij veroverde – werd hij niet uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Het is het derde jaar op rij dat Verstappen deze prijs misloopt; in 2023 en 2024 verloor hij respectievelijk van voetballer Lionel Messi en tennisser Novak Djokovic. In 2022, na het behalen van zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1, viel Verstappen wél in de prijzen. Dit jaar was het de Zweedse polsstokhoogspringer Armand ‘Mondo’ Duplantis die er met de eer vandoor ging. De olympisch kampioen en wereldrecordhouder verzekerde zich van de titel na een buitengewoon seizoen in de atletiek.

Geen prijs voor McLaren

Ook het team van McLaren moest zich tevredenstellen met enkel een nominatie voor de titel Team van het Jaar. De papaja’s waren genomineerd voor het winnen van de constructeurstitel, de eerste sinds 1998. De award ging echter naar Real Madrid – de voetbalclub van trainer Carlo Ancelotti won zowel La Liga als de UEFA Champions League.

Andere winnaars waren turnster Simone Biles (Sportvrouw van het Jaar), voetballer Lamine Yamal (Beste Nieuwkomer), de stichting Kick4Life (Goede doel van het Jaar), tennisser Rafael Nadal (Sporticoon) en zwemmer Jiang Yuyan (Mindervalide Sporter van het Jaar).

McLaren-CEO Zak Brown op de rode loper van de Laureus World Sports Awards 2025 (Getty Images)

