Voormalig teambaas Günther Steiner snapt niet waarom de stewards zo onduidelijk waren over de tijdstraf van Max Verstappen in Jeddah. De oud-teambaas van Haas is het niet eens met de straf voor de Nederlander, maar adviseert de stewards dat als er dan toch een straf moet komen, ze gewoon voet bij stuk moeten houden.

Het was het meest controversiële moment tijdens de GP Saoedi-Arabië: Max Verstappens tijdstraf na het openingsgevecht met Oscar Piastri. De Nederlander kreeg een straf van vijf seconden voor ‘het verlaten van de baan en zo een voordeel behalen’, nadat hij in bocht 1 de Australiër was tegengekomen. Verstappen was het na de race niet met de straf eens, maar weigerde er veel woorden aan vuil te maken.

De stewards gaven Verstappen wel een minder zware straf dan de normale tien seconden-tijdstraf die voor het vergrijp staat, omdat het incident in de eerste ronde plaatsvond. Vreemd, vindt voormalig teambaas Günther Steiner, die de straf voor de viervoudig wereldkampioen wel als onterecht bestempelt. “De stewards proberen altijd zo beleefd te blijven. Ze willen niemand boos maken”, aldus Steiner in de Red Flags-podcast.

Onduidelijke stewards

De Italiaan maakt vervolgens een bijzondere vergelijking. “Als een rechter iemand levenslang geeft, zonder kans op vervroegd vrijlating, dan weet hij dat diegene er niet blij mee zal zijn. Maar dat is nou eenmaal het werk van de rechter”, legt de Zuid-Tiroler uit. Steiner snapt daarom niet waarom de stewards niet voet bij stuk houden. “Als Verstappen inderdaad wat fout deed volgens de stewards, moeten ze hem gewoon die tien seconden-straf geven, einde verhaal. Nu is alles weer zo onduidelijk.”

