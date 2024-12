Red Bull heeft eindelijk een beslissing genomen over Sergio Pérez. Woensdag werd bekendgemaakt dat de Mexicaanse coureur uit zijn functie ontheven wordt. Na een teleurstellend seizoen werd er al geruime tijd gespeculeerd over zijn toekomst bij het team. In vergelijking met teamgenoot Max Verstappen leek de situatie simpelweg onhoudbaar te worden. Nu is duidelijk dat Pérez zijn nieuwe tweejarige contract niet mag uitdienen. Wie hem opvolgt, is nog niet bekend.

“Na vier succesvolle seizoenen samen, hebben Sergio Pérez en Red Bull een overeenkomst bereikt om uit elkaar te gaan”, schrijft het team in een statement. “In 2021 kwam Checo bij Red Bull en over een periode van vier seizoenen en negentig races, genoot de Mexicaanse coureur van de meest succesvolle stint van zijn carrière. Naast vijf overwinningen, hielp hij het team aan twee constructeurstitels, in 2022 en 2023. Vorig jaar bezegelde hij ook de eerste één-twee-finish van ons team in het rijdersklassement.”

Slecht seizoen

Na de GP van Abu Dhabi kwam de top van Red Bull bijeen om de toekomst van Sergio Pérez te bespreken. De 34-jarige coureur tekende in de zomer nog een nieuw contract dat hem tot 2026 een plek bij de Oostenrijkse renstal garandeerde. Dat had echter niet het gewenste effect. De zekerheid van een stoeltje vertaalde zich niet naar betere resultaten. Integendeel, Pérez bleef ondermaats presteren, tot het punt waarop hij zelfs moeite had om zich in de top tien te kwalificeren. Daarom wordt het nieuwe contract volledig ontbonden.

LEES OOK: Horner betreurt contractverlenging Pérez: ‘Heeft duidelijk niet gewerkt’

Het mag duidelijk zijn dat het geen verrassing is dat Pérez – na een periode van vier jaar – wordt geslachtofferd. Menig expert had hem na de zomer al afgeschreven. Red Bull, dat in het verleden coureurs vaak veel eerder de deur wees, gaf hem echter het voordeel van de twijfel. Dat resulteerde in een rampzalig seizoen. De Mexicaan strandde tijdens kwalificaties regelmatig in Q1 en eindigde meerdere keren buiten de punten. In de afgelopen acht races scoorde hij slechts negen punten. Ter vergelijking: Max Verstappen verzamelde in diezelfde periode maar liefst 134 punten.

Eeuwige secondant

Sergio Pérez werd in 2021 door Red Bull aangetrokken om Alexander Albon te vervangen. Na het relatief competitieve seizoen van 2020 zochten de Oostenrijkers een stabiele factor die hen en Max Verstappen aan titels kon helpen. Met een spectaculaire overwinning tijdens de GP van Sakhir speelde Checo, die eerder meedogenloos was ontslagen bij het toenmalige Racing Point, zich in de kijker. Zo werd de Mexicaan, die destijds bekendstond als een betrouwbare puntenpakker, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen.

LEES OOK: Dit zijn alle records die Max Verstappen in 2024 heeft gebroken

De gok van Red Bull betaalde zich al snel uit. Pérez accepteerde zijn rol als secondant van Verstappen en hielp de Nederlander aan zijn eerste titel in de Formule 1. In 2022 hoopte hij zelf een gooi te doen naar het kampioenschap, met overwinningen in Monaco en Singapore. Een ontketende Max Verstappen zette hem al snel op zijn plek. In 2023 herhaalde de geschiedenis zich; Pérez begon hoopvol met overwinningen in Saoedi-Arabië en Bakoe, maar niet veel later werden zijn titelambities in de kiem gesmoord. Zodoende kwam in de tweede helft van het seizoen de klad er in. Een trend die zich dit jaar in nog sterkere mate heeft voortgezet.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2025

Het Jaar van Max, de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine, ligt nu in de winkel. Met onder andere een exclusief interview met de viervoudig wereldkampioen en een uitgebreid overzicht van zijn seizoen. Het Jaar van Max is ook online te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland).