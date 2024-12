Christian Horner laat langzaam doorschemeren dat Sergio Pérez daadwerkelijk ontslagen wordt na de GP van Abu Dhabi. Meerdere bronnen meldden deze week al dat de Mexicaan in 2025 het veld moet ruimen. Het nieuwe, tweejarige contract dat hij deze zomer tekende, wordt in dat geval ontbonden. Horner betuigt voorzichtig spijt over deze contractverlenging.

Tegenover de media in Abu Dhabi legde Christian Horner uit dat Sergio Pérez ten tijde van zijn contractverlenging goed had gepresteerd. “Hij had vier podiumplaatsen in de eerste vijf races,” herinnerde de Red Bull-teambaas zich. “Om hem een beetje te kalmeren en die vorm te behouden voor de rest van het seizoen, kozen we ervoor om hem al vroeg vast te leggen. Dat heeft natuurlijk niet gewerkt. Zo gaat dat soms in het leven.” De verlenging kan Red Bull achteraf veel geld gaan kosten. Als Pérez’ contract daadwerkelijk ontbonden wordt, kan hij rekenen op een aanzienlijke schadevergoeding.

Na een sterke seizoensstart gingen de prestaties van Sergio Pérez in aanloop naar de zomerstop hard achteruit. Ook daarna moest hij het herhaaldelijk afleggen tegen teamgenoot Max Verstappen. De Mexicaanse coureur bleef tijdens kwalificaties regelmatig steken in Q1 en eindigde meerdere keren buiten de punten. In de afgelopen acht races scoorde hij slechts 13 punten. Ter vergelijking: Verstappen verzamelde in diezelfde periode maar liefst 134 punten.

‘Pérez is zelf het meest gefrustreerd’

Terwijl de geruchten over een naderend ontslag steeds verder oplaaien, kijkt Horner liever terug naar de seizoenen waarin Pérez wel goed presteerde. “Je moet bij Checo verder kijken dan de bijdragen die hij dit jaar heeft geleverd,” legde hij uit. “Hij is een geweldige teamspeler geweest. Bovendien is hij een fantastisch persoon en een populair figuur binnen het team. Hij heeft heel hard gewerkt in de vier jaar dat hij bij ons is geweest en heeft een cruciale rol gespeeld in de constructeurskampioenschappen die we hebben gewonnen. Als je puur naar de cijfers van 2023 kijkt, is dit nota bene de beste line-up die Red Bull ooit heeft gehad. Dus ik denk dat niemand nu meer gefrustreerd is dan Pérez zelf.”

“Het is natuurlijk heel erg pijnlijk voor hem,” aldus Horner. “We zullen hem steunen totdat de finishvlag zondag valt. Laten we hopen dat hij een goed resultaat kan boeken in de laatste race van het jaar.” Mocht Red Bull in 2025 voor een nieuwe coureur kiezen, is Horner blij dat het team wel over een grote ’talentenpool’ beschikt. “Isack Hadjar deed vrijdag goede zaken tijdens de eerste vrije training,” besloot Horner trots. “Daarbij rijden er twee hele getalenteerde coureurs bij Visa RB. Maar totdat er duidelijkheid is over de situatie met Checo, is alles alleen maar speculatie.”

