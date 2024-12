Antonio Pérez Garibay, de vader van Red Bull-coureur Sergio Pérez, heeft zijn pijlen gericht op de ‘liegende journalisten’ die volgens hem valse geruchten verspreiden over zijn zoon. Dat maakte hij vrijdag bekend op sociale media. Na een teleurstellend seizoen van Checo wordt er al meer dan een half jaar gespeculeerd over de toekomst van de 34-jarige coureur. Naar verluidt wordt hij in 2025 vervangen.

De vader van Sergio Pérez is klaar met de aanhoudende geruchten rondom zijn zoon. Door de matige prestaties van Checo in 2024, zeker in vergelijking met teamgenoot Max Verstappen, lijkt zijn toekomst onzeker. De Mexicaanse coureur strandde tijdens kwalificaties regelmatig in Q1, en eindigde meerdere keren buiten de punten. Voor veel media aanleiding genoeg om te speculeren over zijn toekomst, te meer omdat de kans groot lijkt dat Pérez zijn stoeltje moet afstaan aan een andere coureur.

Zo meldde De Telegraaf vrijdag dat Max Verstappen in 2025 een nieuwe teamgenoot krijgt. Red Bull zou eindelijk de knoop hebben doorgehakt: Pérez wordt in aanloop naar het nieuwe seizoen ontslagen. Eerder meldde de Mexicaanse tak van FoxSports ook al dat het einde nabij is voor hun geliefde coureur.

Antonio Pérez Garibay gelooft echter niets van deze berichten. Hij blijft ervan overtuigd dat zijn zoon ooit wereldkampioen zal worden en heeft het gehad met de ‘leugens’ over zijn toekomst. “De liegende journalisten zijn al naar mij op zoek,” schreef papa Pérez vrijdag op Instagram. “Maar ik ben vastberaden om straks publieke excuses te krijgen van alle leugenaars en hun volgers. Maandag zal ik een lijst van liegende journalisten en media publiceren.”

