Naar verluidt heeft Red Bull eindelijk een beslissing genomen over Sergio Pérez. De Mexicaanse coureur zou na de GP van Abu Dhabi uit zijn functie ontheven worden. Na een teleurstellend seizoen werd er al geruime tijd gespeculeerd over zijn toekomst bij het team. Nu wordt gemeld dat Pérez zijn nieuwe, tweejarige contract niet mag uitdienen.

Volgens De Telegraaf heeft de teamleiding van Red Bull de knoop doorgehakt: Sergio Pérez rijdt volgend jaar niet langer voor het team. Daarnaast zou hij ook geen stoeltje krijgen bij Visa RB. De krant meldt dat Checo enkel verder zou kunnen als ambassadeur voor de Oostenrijkse renstal. Gedurende het raceweekend in Abu Dhabi zouden verdere onderhandelingen over zijn toekomst plaatsvinden. Het is zelfs mogelijk dat zijn contract bij Red Bull volledig ontbonden wordt. Nog deze zomer tekende hij een verlenging van twee jaar.

Liam Lawson naar Red Bull

Als Sergio Pérez inderdaad zijn plek moet afstaan, zou Visa RB-coureur Liam Lawson doorschuiven naar het hoofdteam. Na de GP van Singapore verving de test- en reservecoureur Daniel Ricciardo en maakte hij direct indruk. Lawson zou nu de beste papieren hebben om te promoveren. Zijn plaats bij het juniorteam zou dan naar Formule 2-coureur Isack Hadjar gaan. Yuki Tsunoda zou bij deze verschuivingen – na Sergio Pérez – de grootste verliezer zijn. De Japanner debuteerde vier jaar geleden al bij Visa RB, maar kreeg nooit de kans om door te stromen naar het hoofdteam.

Sergio Pérez kende in 2024 een rampzalig seizoen. De Mexicaanse coureur bleef tijdens kwalificaties regelmatig steken in Q1 en eindigde meerdere keren buiten de punten. In de afgelopen acht races scoorde hij slechts 13 punten. Ter vergelijking: Max Verstappen verzamelde in diezelfde periode liefst 134 punten. De Nederlander is met 429 punten de onbetwiste wereldkampioen, terwijl zijn teamgenoot met 152 punten op de achtste plaats blijft bungelen.

