Sergio Pérez vindt dat hij niet de enige is die verantwoordelijk is voor Red Bulls positie in het constructeurskampioenschap. Hoewel de Oostenrijkse renstal twee keer op rij de titel wist te winnen, dreigt ze deze in 2024 te verliezen aan Ferrari of McLaren. Pérez baalt ervan dat zijn team het afgelopen jaar niet harder heeft gestreden om de titel veilig te stellen.

In aanloop naar de seizoensfinale staat Red Bull op de derde plaats in het constructeurskampioenschap. McLaren voert het klassement aan, maar Ferrari volgt op korte afstand. De Italianen hebben het verschil met hun rivalen uit Woking teruggebracht tot 21 punten. Beide teams zullen op het Yas Marina Circuit moeten uitvechten wie er uiteindelijk met de titel vandoor gaat. Red Bull staat ondertussen 59 punten achter op McLaren en maakt dus geen kans meer op het kampioenschap.

Veel experts wijzen naar Sergio Pérez als een van de redenen voor Red Bulls huidige positie. Vergeleken met Max Verstappen liet de Mexicaan dit seizoen veel punten liggen. Waar de viervoudig wereldkampioen al 429 punten heeft verzameld, staat de teller bij Pérez op 152. In de laatste acht Grands Prix scoorde hij slechts 13 punten, waardoor hij op een teleurstellende achtste plek in het coureurskampioenschap blijft bungelen.

‘Ligt niet alleen aan mij’

Tijdens de mediadag in Abu Dhabi werd Pérez geconfronteerd met de grote verschillen tussen hem en Verstappen. Voelt hij zich verantwoordelijk voor het verlies bij de constructeurs? “Natuurlijk neem ik mijn verantwoordelijkheid,” reageerde hij. “Maar ik heb niet het gevoel dat dit allemaal aan één persoon ligt. Ik maak deel uit van een grote organisatie, een groot team. Het is erg jammer dat we niet harder hebben gevochten voor de constructeurs.”

De toekomst van Sergio Pérez bij Red Bull blijft onzeker. Na de GP van Abu Dhabi zal de teamleiding bijeenkomen om zijn positie te bespreken. Pérez zelf is echter optimistisch over zijn kansen. “Ik heb nog steeds het gevoel dat ik nog een paar jaar in deze sport kan blijven,” stelde hij. “En ik wil mijn carrière zeker bij Red Bull afsluiten.”

