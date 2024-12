Eddie Jordan hoopt dat het voor Ferrari nog niet te laat is om Lewis Hamilton te vervangen door een andere coureur. De zevenvoudig wereldkampioen maakt in 2025 de langverwachte overstap naar Maranello. Tijdens een moeizaam laatste jaar bij Mercedes liet Hamilton meerdere keren doorschemeren dat hij soms twijfelt aan zijn eigen kwaliteiten. Volgens Jordan kun je de hoop dan net zo goed opgeven.

“Als je niet voor de volle honderd procent in jezelf gelooft, ben je de pineut,” zei Eddie Jordan in zijn Formula For Success-podcast. De oud-teambaas besprak, samen met co-host David Coulthard, het wisselvallige jaar van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen won weliswaar twee Grands Prix, maar worstelde vaak met de besturing van zijn W15. Vooral in de slotfase van het seizoen leek Hamilton af en toe de handdoek in de ring te gooien.

“Wie ook maar een beetje aan zichzelf twijfelt, heeft toch stemmetjes in zijn hoofd die zeggen dat er dingen niet kloppen. Op dat moment kun je al geen vertrouwen meer hebben in een goede afloop. Dan beschik je niet over het juiste vermogen. Ik hoorde Lewis (Hamilton, red.) op een gegeven moment zeggen dat hij niet snel genoeg meer was. Als ik Ferrari was, zou ik zeggen: ‘We hoeven Hamilton niet meer, we gaan op zoek naar een uitweg.'”

Tot slot richtte Eddie Jordan zich direct tot Hamilton. “Ik heb een kleine boodschap voor je, Lewis,” vertelde hij. “Als je luistert, onthoud dat je nog genoeg andere dingen hebt in het leven. Je hebt je muziek, je mode, je hebt zoveel andere dingen om je druk over te maken. In de ogen van de meeste mensen ben je al de grootste coureur aller tijden. Onthoud dat een goede exit altijd het beste is. Dit is het moment. Alsjeblieft, ga.”

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!