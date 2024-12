Het Formule 1-seizoen van 2024 zit erop! Na de slotrace in Abu Dhabi kunnen we aftellen tot het jubileumseizoen van 2025, wanneer Max Verstappen en consorten weer aan de start verschijnen. In een tumultueus jaar wist de Nederlander zich te verzekeren van zijn vierde wereldtitel in de koningsklasse. Hieronder een overzicht van de records die Max Verstappen dit jaar heeft gebroken.

Illuster gezelschap

Met vier wereldtitels behoort Max Verstappen tot een exclusieve groep coureurs. Slechts vijf andere grootheden in de geschiedenis van de Formule 1 hebben vier of meer kampioenschappen op hun naam staan: Michael Schumacher (7), Lewis Hamilton (7), Juan Manuel Fangio (5), Alain Prost (4) en Sebastian Vettel (4). Als Verstappen erin slaagt dit kunststukje in 2025 te herhalen, laat hij Prost en Vettel definitief achter zich.

In de recordboeken voor opeenvolgende overwinningen schittert Verstappen op de eerste én de tweede plaats. In 2023 won hij al tien races achter elkaar, een prestatie die hij in 2024 bijna evenaarde met negen zeges op rij. Dit record stamt uit de periode tussen de GP van Japan in 2023 en de GP van Saoedi-Arabië in 2024. De tweede plaats deelt hij met Sebastian Vettel, die in 2013 eveneens negen races achter elkaar wist te winnen.

Kampioenschapspunten

In de ranglijst van coureurs met de meeste kampioenschapspunten domineert Verstappen volledig. Hij staat op de eerste (2023: 575 punten), tweede (2022: 454 punten) en derde plaats (2024: 437 punten). Bovendien brak hij het record van Lewis Hamilton voor de meeste opeenvolgende gescoorde punten, met een indrukwekkende reeks van 1055 punten. Tussen de GP van Emilia-Romagna in 2022 en de GP van Saoedi-Arabië in 2024 finishte Verstappen consistent in de top tien.

LEES OOK: Internationale pers: ‘Norris onderkoning van Verstappen na crashfestijn in Abu Dhabi’

Met zijn vijfde Grand Slam (poleposition, racewinst, snelste ronde en elke ronde aan de leiding) tijdens de GP van Bahrein deelt Verstappen nu de derde plaats in het klassement. Hij staat daarmee op gelijke hoogte met legendarische namen als Michael Schumacher en Alberto Ascari. Alleen Jim Clark (8) en Lewis Hamilton (6) hebben er meer. Praten we over hattricks (poleposition, racewinst en snelste ronde), dan maakt Verstappen ook indruk. Met zijn prestaties tijdens de GP van Japan en de GP van Bahrein bracht hij zijn totaal op dertien, goed voor een derde plaats in de ranglijst.

En verder:

Verstappen behoort tot de top vier van coureurs met de meeste opeenvolgende seizoenen waarin hij minstens één race wist te winnen. Sinds 2016 heeft de Nederlander elk jaar minstens één overwinning behaald. Hiermee staat hij op gelijke hoogte met Ayrton Senna.

De Nederlander is doorgedrongen tot de top drie van coureurs met de meeste opeenvolgende racestarts. Verstappen nam deel aan maar liefst 209 achtereenvolgende Grands Prix.

Met 40 polepositions in totaal heeft Verstappen zich in de top vijf genesteld van coureurs met de meeste poles. Hij laat hiermee legendes als Jim Clark en Alain Prost achter zich.

Daarnaast evenaarde hij Ayrton Senna’s record uit de jaren ’80 voor de meeste opeenvolgende polepositions. Tussen de GP van Abu Dhabi in 2023 en de GP van Emilia-Romagna stond hij negen keer op de eerste startplek.

Verstappen deelt nu ook het record van Alain Prost uit 1993 voor de meeste opeenvolgende polepositions vanaf de seizoensstart. In 2024 behaalde hij bij de eerste zeven Grands Prix telkens poleposition, te beginnen in Bahrein.

Verstappen is doorgedrongen tot de top drie van coureurs met de meeste overwinningen vanaf poleposition. Met 32 zeges passeert hij Sebastian Vettel en Ayrton Senna in deze ranglijst.

Met 43 opeenvolgende racefinishes staat Verstappen nu op de tweede plaats in de ranglijst van coureurs met de meeste onafgebroken finishes. Hij moet alleen Lewis Hamilton voor zich dulden, die een record van 48 onafgebroken finishes heeft.

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Onze kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas bestel je online! Uitverkocht? Geen zorgen: het blad ligt ook in de winkel!