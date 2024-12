Ook na de allerlaatste race van het jaar werd er in de buitenlandse media volop geschreven over de Formule 1. McLaren kroonde zich op de valreep tot kampioen, mede dankzij Lando Norris, die in 2024 wel zijn meerdere moest erkennen in Max Verstappen. Na een ongekend lang seizoen eindigde de seizoensfinale op het Yas Marina Circuit bovendien in een ‘crashfestijn’. Lees hier wat de internationale pers te melden had na de afsluitende GP van Abu Dhabi.

We beginnen met Sky Sports, dat het Britse McLaren – voor het eerst sinds 1998 – kampioen zag worden in de Formule 1. Ferrari moest in Abu Dhabi 21 punten goedmaken om de papaja’s de titel te ontzeggen. Door een vroege spin van Oscar Piastri leek dat in de openingsfase van de race nog een reële mogelijkheid. “Nadat McLaren de titelstrijd volledig onder controle leek te hebben door de eerste startrij te bezetten, beleefde het team uiteindelijk een spannendere race dan gedacht,” aldus het verslag van Sky. “Piastri werd in de eerste bocht al in de rondte getikt door Max Verstappen.”

Dankzij een ‘foutloze’ Lando Norris mocht McLaren uiteindelijk toch de constructeurstitel in ontvangst nemen. “Slechts zeven jaar nadat McLaren, een van de oudste en meest legendarische teams in de Formule 1, op hun dieptepunt zat, bevestigt dit resultaat hun terugkeer naar de top van de sport,” besloot het Britse medium. Zeven jaar geleden eindigde het team uit Woking op de een-na-laatste plaats in het kampioenschap.

‘Norris nog ondergeschikt aan Verstappen’

Het Italiaanse Corriere della Sera greep de gelegenheid aan om terug te blikken op het indrukwekkende seizoen van Max Verstappen. “Zijn kracht kwam vooral naar voren in chaotische situaties bij Red Bull, een team dat gewend is met gemak te winnen,” schrijft de krant. “Verstappen bewees dat een echte kampioen zelfs met een imperfecte auto kan zegevieren. Lando Norris beschikte weliswaar over het juiste wapen – de MCL38 – om Verstappen naar de kroon te steken, maar kon hier nog niet altijd mee uit de voeten. Hij blijft de koning van gemiste kansen en de onderkoning van Verstappen.”

De collega’s van La Gazzetta dello Sport betreurden op hun beurt de gemiste kans van Ferrari om zich weer eens tot kampioen te kronen. “Dankzij McLaren moet Ferrari de viering van het wereldkampioenschap uitstellen,” werd er hoopvol geschreven. Het medium prees ook de ‘moedige comeback’ van Charles Leclerc, die de titelkansen van Ferrari tot het laatste moment in leven hield. “Met een temperamentvolle rit veroverde hij het podium, iets wat aan de vooravond van de race nog ondenkbaar leek.”

‘Crashfestijn in Abu Dhabi’

De Duitse BILD richtte zich vooral op Mercedes en de laatste race van Lewis Hamilton voor de Silberpfeile. Tegelijkertijd genoten de Duitsers van het ‘crashfestijn’ op het Yas Marina Circuit. “Het spektakel begon al bij de start,” luidde het verslag. “Max Verstappen ramde Oscar Piastri in de eerste bocht, waarna beide coureurs spinden. ‘Een kampioenwaardige manoeuvre,’ riep de Australiër sarcastisch over de boordradio. Auw!”

Terwijl Norris een ‘onbetwiste overwinning’ behaalde, ging de aandacht van de Duitsers vooral uit naar het duel tussen Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell. “Twee ronden voor het einde liep de spanning op,” schreef het medium. “Hamilton kwam achter teamgenoot Russell te zitten, terwijl Toto Wolff via de boordradio beide rijders opdroeg om het ‘netjes’ te houden. In de laatste ronde haalde Hamilton zijn teamgenoot toch in – een verdiende vierde plaats als afscheidscadeau bij Mercedes. Het blijft moeilijk om niet te speculeren wat er mogelijk was geweest als hij de kwalificatie niet had verprutst.”

